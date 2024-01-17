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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌6日 港元續貼近3個月最弱水平

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌0.93點子至4.73119%，是2023年9月12日後最低，當日報4.61935%。對上一次連跌6日是2023年12月15日，當日拆息報5.39696%。

港元昨曾貶值至7.8285元，是2023年10月19日7.83元後最弱。港元現報7.825元升值13點子，曾貶值最多8點子，報7.8271元，亦曾升值最多19點子，報7.8244元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.63點子至4.09583%，是1月15日後最高；1星期HIBOR跌2.14點子至4.39327%；2星期HIBOR跌0.63點子至4.53494%，是2023年9月12日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.97點子至4.75137%，是2023年9月12日後最低；6個月期HIBOR跌3.3點子至4.74661%，是2023年6月8日後最低；12個月期HIBOR跌2.95點子至4.74875%，是2023年5月25日後最低。

美元指數現報103.348貶值0.009點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45246%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6909%，連續4日擴闊，利差是2023年9月12日後最闊，當日差距為-0.8287%。

對上一次連續4日擴闊，是2023年12月13日，當日利差報-0.0656%。

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