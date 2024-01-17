港元昨曾貶值至7.8285元，是2023年10月19日7.83元後最弱。港元現報7.825元升值13點子，曾貶值最多8點子，報7.8271元，亦曾升值最多19點子，報7.8244元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.63點子至4.09583%，是1月15日後最高；1星期HIBOR跌2.14點子至4.39327%；2星期HIBOR跌0.63點子至4.53494%，是2023年9月12日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.97點子至4.75137%，是2023年9月12日後最低；6個月期HIBOR跌3.3點子至4.74661%，是2023年6月8日後最低；12個月期HIBOR跌2.95點子至4.74875%，是2023年5月25日後最低。

美元指數現報103.348貶值0.009點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45246%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6909%，連續4日擴闊，利差是2023年9月12日後最闊，當日差距為-0.8287%。

對上一次連續4日擴闊，是2023年12月13日，當日利差報-0.0656%。

其他報道

中國連續兩年出現人口負增長 學者：龍年或迎生育小高峰

國統局：不包含在校學生失業率 更完整反映青年就業失業全貌

機管局零售債券今起接受認購 每手1萬元

內地人口第二年減少 死亡率20年最高 老齡化少子化問題持續 勞動人口減少

內地第四季GDP增5.2% 遜預期 全年增5.2% 不包含在校生的青年失業率為14.9%

內地12月樓價創近9年來最大跌幅

李強：估計去年經濟增長約5.2%

恒指低開101點 科指跌0.95% 美團跌1.9% 萬國數據跌4.8%

鼎益豐：並未發布利好通知 不知道股價下跌原因

港股ADR跌111點 夜期低水73點 美期跌 亞股個別發展

SEC指摩通違反聯邦舉報人保護規則 罰款1800萬美元

3月減息預期降 道指跌231點見1個月低 波音跌7%

北水增持聯合能源 減持華能國際電力