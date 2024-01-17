彭博經濟研究認為，中國第四季度GDP增5.2%，略低於市場預期的5.3%，大幅低於該社預期的5.9%。12月經濟活動疲軟，失業率五個月來首次上升，這些都表明，除非加大政策支持力度，否則經濟疲軟可能會持續到2024年。

法國興業銀行駐香港首席亞洲宏觀策略師 Kiyong Seong 表示，由於中國經濟基本面依然疲軟，人民幣的表現將遜於區域貨幣。2023 年超過5%的增長不太可能讓市場對2024年的增長充滿信心，儘管出口復蘇帶動製造業活動復蘇，但國內消費仍疲軟，房地產市場持續拖累經濟。財政和貨幣政策支援也保持增量。

華僑銀行表示，人民幣的復蘇將取決於國家經濟數據的進一步改善，因為離岸人民幣在 GDP 數據公布後小幅貶值。

新加坡銀行外匯策略師 Christopher Wong 表示，人民幣的下意識反應可能是由於數據並不像最初擔心的那麼糟糕，但總體而言，這是一個相當複雜的情況。

國泰君安國際表示，離岸人民幣和人民幣的走勢主要是由美元推動的，因為交易員主要根據中國的 GDP 數據進行定價。「對於人民幣而言，美元走強似乎可能是更重要的推動力。 這解釋了在岸人民幣和離岸人民幣之間的差異」。「GDP報告沒有向外匯市場發出明確的訊息——它或多或少地反映在經濟數據中。 因此，離岸人民幣和人民幣之間的收窄表明，市場目前看不到方向性趨勢」。

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