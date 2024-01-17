恒指今早低開101點，高位跌101點，低位跌464點，高低波幅363點。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為8.41%，下跌為48.08%，無升跌為43.5%。

恒指半日跌446點或2.81%，報15419點，大市成交金額620億元；國指跌160點或3%，報5183點。恒生科技指數收報3197點，跌3.87%。

藍籌股成交金額298.88億元，佔大市成交48.2%；科指成份股成交金額155.41億元，佔大市成交25.06%；國指成份股成交金額247.94億元，佔大市成交39.99%。

24隻雙櫃台股，總成交0.51億元人民幣，相當於約0.56億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.23%，至95.65億元，佔大市成交15.41%。牛熊證成交金額48.19億元，增加2.61%；窩輪成交金額47.45億元，減少21.94%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。海爾智家（6690）、東方海外（0316）、碧桂園服務（6098）貢獻恒指較多。

藍籌1隻升，81隻下跌，0隻無升跌。海爾智家（6690）收報21.8元，升0.23%，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌6.57%，收報3.27元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報21.8元，升0.23%；跌幅最大的是蔚來（9866）創上市新低，見48.9元，收報49.05元，跌9.59%。

恒指、科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入33.04億元，較上日增加12.18%，淨流入金額是1月15日42.29億元後最多。北水連續第4日流入，累計流入119.47億元，對上一次連續4日淨流入是2024年1月4日。南水北上合計淨流出101.87億元人民幣，較上日增加146.48%，連續第4日流出，累計流出177.07億元。

鼎益豐（0612）：並未發布利好通知 不知道股價下跌原因。收報0.85元，跌5.56%。

大眾金融（0626）全年盈利按年大減近96%至1438萬。見52周低1.33元，收報1.33元，跌4.32%。

微盟（2013）擬分拆上海微盟到內地上市，估值不低於36億元人幣。創上市新低，見1.91元，收報1.97元，跌12.05%。

比亞迪（1211）20萬元人幣以上車型，未來可選配高階智能駕駛輔助系統。收報194.6元，跌5.17%。

澳門上季貴賓博彩增至127億元，中場博彩已超疫情前，賽馬收入僅餘800萬。濠賭股下跌，新濠國際發展（0200）收報5.02元，跌6.34%。美高梅中國（2282）收報10.38元，跌0.57%。澳博（0880）收報2.23元，跌3.04%。永利澳門（1128）收報6.01元，跌3.69%。銀河娛樂（0027）見52周低39.1元，收報39.6元，跌0.75%。金沙中國（1928）收報20.95元，跌2.78%。

國泰（0293）：航機札幌機場地面與大韓航空航機碰撞，機上並無顧客及機組人員。收報7.87元，跌0.38%。

碧桂園（2007）聘畢馬威任境外債務重組主要財務顧問。平上市低位0.65元，收報0.66元，跌2.94%。

遠大住工（2163）去年新簽訂單總額約30億人幣。收報2.59元，升2.78%。

中信資源（1205）盈警，料去年少賺最多60%。收報0.355元，跌4.05%。

赤子城（9911）料去年社交業務收入增長最多近兩成至30.5億人幣。收報1.97元，跌1.99%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1038.9元，收報1038.9元，升0.02%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見18.85元，收報18.6元，升0.11%；中深建業（2503）創上市新高，見1.08元，收報1.05元，無升跌；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.56元，收報2.5元，跌1.19%；數字王國（0547）創52周高，見0.45元，收報0.4元，升29.03%；悅達國際控股（0629）創52周高，見0.37元，收報0.37元，升19.35%；錦勝集團（控股）（0794）創52周高，見0.4元，收報0.255元，升27.5%；國能國際資產（0918）創52周高，見0.485元，收報0.475元，跌2.06%；慕容家居（1575）創52周高，見0.34元，收報0.34元，升7.94%；立基工程控股（1690）創52周高，見0.073元，收報0.072元，跌1.37%；天長集團（2182）創52周高，見0.52元，收報0.52元，無升跌；伯明翰體育（2309）創52周高，見2.97元，收報2.81元，升4.85%；魏橋紡織（2698）創52周高，見3.4元，收報3.4元，無升跌。

破底股方面

106隻股份創上市新低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見2.67元，收報2.7元，跌1.82%；奧園健康（3662）低見0.435元，收報0.435元，跌5.43%；雅生活服務（3319）低見2.99元，收報3.01元，跌3.22%；碧桂園服務（6098）低見5.32元，收報5.33元，跌4.14%；保利物業（6049）低見25.4元，收報25.5元，跌4.14%；世茂服務（0873）低見0.99元，收報1元，跌2.91%；華潤萬象（1209）低見22.2元，收報22.55元，跌4.04%；合景悠活（3913）低見0.395元，收報0.395元，跌5.95%；合景泰富（1813）低見0.435元，收報0.435元，跌7.45%；寶龍地產（1238）低見0.58元，收報0.6元，跌3.23%。

136隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見2.04元，收報2.08元，跌5.45%；中海物業（2669）低見5.19元，收報5.2元，跌5.97%；融創服務（1516）低見1.64元，收報1.65元，跌5.71%；安踏（2020）低見67.2元，收報67.35元，跌5.87%；李寧（2331）低見16.6元，收報16.66元，跌4.25%；綠城中國（3900）低見6.6元，收報6.62元，跌5.7%；新城發展（1030）低見0.99元，收報1元，跌2.91%；合生（0754）低見3.61元，收報3.65元，跌3.95%；保利置業（0119）低見1.34元，收報1.35元，跌2.88%；越秀地產（0123）低見4.89元，收報4.92元，跌3.91%。

異動股

上升異動股，包括，中國基礎能源（8117）收報0.074元，升80.49%；保集健康（1246）收報0.134元，升38.14%；數字王國（0547）創52周高，見0.45元，收報0.4元，升29.03%；錦勝集團（控股）（0794）創52周高，見0.4元，收報0.255元，升27.5%；京基金融國際（1468）收報0.27元，升27.36%；金泰能源控股（2728）收報0.024元，升20%；惠陶集團（8238）收報0.128元，升19.63%；悅達國際控股（0629）創52周高，見0.37元，收報0.37元，升19.35%；融科控股（2323）收報0.019元，升18.75%；中國口腔產業（8406）收報0.09元，升18.42%；麗豐控股（1125）創上市新低，見1.55元，收報1.79元，升14.74%。

下跌異動股，包括，南粵控股（1058）見52周低0.242元，收報0.242元，跌50.61%；宏信建發（9930）收報2.87元，跌32.63%；國富創新（0290）收報0.116元，跌32.56%；易還財務投資（8079）收報0.037元，跌31.48%；杰地集團（8313）收報0.036元，跌29.41%；國華（0370）創上市新低，見0.11元，收報0.113元，跌24.67%；中國民航信息網絡（0696）見52周低9.55元，收報9.77元，跌23.43%；榮昌生物（9995）見52周低25.55元，收報25.55元，跌18.76%；ATLINKS（8043）收報0.179元，跌18.64%；江蘇創新（2116）收報0.285元，跌18.57%；意馬國際（0585）收報0.89元，跌18.35%。

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