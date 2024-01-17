英國國家統計局公布，12月消費者物價指數（CPI）按年增長4%，升幅較11月高於0.1個百分點，市場原預期降至3.8%。剔除波動較大的食品及能源價格，英國12月核心CPI按年升幅維持在 5.1%，較市場預期高出0.2個百分點。

英國工業聯合會（CBI）首席經濟學Alpesh Paleja表示，通脹數據表明，遏抑通脹的工作仍未完成，通脹前景的風險仍然傾向上行，隨着英國能源監管機構在1月提高能源價格上限，有可能導致CPI輕微上漲。

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