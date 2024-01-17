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恒指收市跌589點 伙國指成全球最差市場 成交、波幅1個月最多 北水流入增1倍

美減息憧憬降，加上內地去年經濟數據好壞參半，市場料今年內地經濟仍會疲軟，環球市場能震散的都被震散，人民幣、日圓、韓圜貶值，A股、韓股、台股下跌，連近期受惠日圓下跌而創34年高的日股尾市亦失守轉跌。商品亦難逃一跌，銅、油、鐵礦石、鎳均下跌。主要市場計，國指、恒指收市跌3.94%及3.71%，為主要市場中跌幅最大首兩位，韓股排第三，跌2.4%，上證第5跌2.09%。

數據引發拋售，港恐慌指數VHSI曾急升最多17.7%，見15個月最大升幅，升至26.51點，見兩個半月高。恒指波幅擴大至569點、成交增至1305億，均為近1個月最多。外資流出A股，南水流出130億，是15個月最多，但北水則流入增1倍，以全日成交最多的騰訊（0700）及盈富（2800）成交分別99億及90億計，料北水較大機會撈底上述股份。雖有北水，但82隻藍籌全跌，35隻見52周低，年初至今能保持上升的股份於收市時跌至僅3隻，分別為，神華（1088）、中海油（0883）及攜程（9961），累升3.93%、1.23%及0.29%，表現最差的是龍湖（0960）、京東健康（6618），累跌29%及28%。

個股受不同因素影響，其中，聯儲局理事隔晚言論降美減息憧憬，利率期貸顯示3月減息機會跌至61%，美債息及美元逆市上升，午後升幅更擴大。在中美因素夾擊下，息口敏感科技股下跌，美團（3690）跌穿招股價。近期較硬淨的公用股、航運股、煤炭股亦隨市下跌。

內地人口連續兩年減少，老老齡化少子化問題持續，在通縮下，各種人口數據均亦增添市場對消費需求的憂慮，內需股下跌。

恒指今早低開101點，高位跌101點，低位跌670點，高低波幅569點。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為9.58%，下跌為59.89%，無升跌為30.51%。

恒指收市跌589點或3.71%，報15276點，大市成交金額1305億元，較上日增加54.65%，是2023年12月22日1411.63億元成交後最多；國指跌210點或3.94%，報5132點。恒生科技指數收報3160點，跌4.99%。

藍籌股成交金額704.09億元，佔大市成交53.95%；科指成份股成交金額361.57億元，佔大市成交27.7%；國指成份股成交金額575.44億元，佔大市成交44.09%。

24隻雙櫃台股，總成交0.83億元人民幣，相當於約0.9億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加7.91%，至116.29億元，佔大市成交8.98%。牛熊證成交金額60.34億元，增加28.48%；窩輪成交金額55.95億元，減少7.97%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。東方海外（0316）、中升（0881）、信義玻璃（0868）貢獻恒指較多。

藍籌0隻升，82隻下跌，0隻無升跌。創科實業（0669）跌1.42%，收報83.5元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌8.57%，收報3.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報21.5元，跌1.15%；跌幅最大的是商湯（0020）創上市新低，見0.91元，收報0.91元，跌11.65%。

恒指、科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入59.34億元，較上日增加101.49%，淨流入金額是1月3日68.16億元後最多。北水連續第4日流入，累計流入145.77億元，對上一次連續4日淨流入是1月4日。南水北上合計淨流出130.57億元人民幣，較上日增加215.9%，是2022年10月24日後收市新低，當日報179.11億元。南水連續第4日流出，累計流出205.76億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多4.23%，是2022年10月28日後最大跌幅，當日跌幅為4.26%。低見15194.94點，是2022年11月1日14859.92點後最低。今日收市報15276.9點，是2022年10月31日後收市新低，當日報14687.02點。連跌4日，累計跌1025.14點，對上一次連跌4日是1月5日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月8日。

科指曾跌最多5.88%，是2022年10月28日後最大跌幅，當日跌幅為6.42%。低見3130.22點，是2022年11月4日3077.12點後最低。收市報3160點，是2022年11月3日後收市新低，當日報3035.39點。連跌4日，累計跌343.02點，對上一次連跌4日是1月10日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是1月4日。

國指曾跌最多4.53%，是2022年10月28日後最大跌幅，當日跌幅為4.73%。低見5101.26點，是2022年11月1日4994.78點後最低。收市報5132.82點，是2022年10月31日後收市新低，當日報4938.56點。連跌4日，累計跌361.66點，對上一次連跌4日是1月10日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月8日。

午後消息股表現

光輝不再？美團跌穿69元招股價 較歷史高位瀉85% 市值蒸發逾2萬億元。美團（3690）見52周低68.15元，收報68.75元，跌6.97%。

股價急插28% 榮昌生物：網傳資金緊絀等訊息不實。榮昌生物（9995）創上市新低，見22.8元，收報24.3元，跌22.73%。

易生活（0223）：上季毛利按季升一倍。收報0.315元，跌4.55%。

今早及隔晚消息股表現

鼎益豐（0612）：並未發布利好通知 不知道股價下跌原因。收報1.03元，升14.44%。

大眾金融（0626）全年盈利按年大減近96%至1438萬。見52周低1.31元，收報1.33元，跌4.32%。

微盟（2013）擬分拆上海微盟到內地上市，估值不低於36億元人幣。創上市新低，見1.91元，收報1.98元，跌11.61%。

比亞迪（1211）20萬元人幣以上車型，未來可選配高階智能駕駛輔助系統。收報195.3元，跌4.82%。

澳門上季貴賓博彩增至127億元，中場博彩已超疫情前，賽馬收入僅餘800萬。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）見52周低4.93元，收報4.95元，跌7.65%。美高梅中國（2282）收報10.2元，跌2.3%。澳博（0880）見52周低2.19元，收報2.23元，跌3.04%。永利澳門（1128）收報5.83元，跌6.57%。銀河娛樂（0027）見52周低38.6元，收報38.8元，跌2.76%。金沙中國（1928）收報20.7元，跌3.94%。

國泰（0293）：航機札幌機場地面與大韓航空航機碰撞，機上並無顧客及機組人員。收報7.8元，跌1.27%。

碧桂園（2007）聘畢馬威任境外債務重組主要財務顧問。創上市新低，見0.63元，收報0.64元，跌5.88%。

遠大住工（2163）去年新簽訂單總額約30億人幣。收報2.58元，升2.38%。

中信資源（1205）盈警，料去年少賺最多60%。收報0.34元，跌8.11%。

赤子城（9911）料去年社交業務收入增長最多近兩成至30.5億人幣。收報1.91元，跌4.98%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8663元，收報8663元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1039元，收報1039元，升0.03%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見18.85元，收報18.51元，跌0.38%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見543.8元，收報543.8元，升0.02%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見16.35元，收報16.35元，升0.31%；ＧＸ亞洲綠債－Ｒ（83128）創上市新高，見50.52元，收報50.52元，升0.12%；中深建業（2503）創上市新高，見1.08元，收報1.02元，跌2.86%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.56元，收報2.45元，跌3.16%；數字王國（0547）創52周高，見0.45元，收報0.4元，升29.03%；百信國際（0574）創52周高，見0.063元，收報0.062元，升12.73%；悅達國際控股（0629）創52周高，見0.37元，收報0.34元，升9.68%；萊爾斯丹（0738）創52周高，見0.425元，收報0.425元，無升跌；錦勝集團（控股）（0794）創52周高，見0.4元，收報0.25元，升25%；國能國際資產（0918）創52周高，見0.485元，收報0.475元，跌2.06%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.19元，收報0.19元，無升跌；慕容家居（1575）創52周高，見0.34元，收報0.31元，跌1.59%；立基工程控股（1690）創52周高，見0.073元，收報0.072元，跌1.37%。

破底股方面

116隻股份創上市新低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見2.59元，收報2.62元，跌4.73%；奧園健康（3662）低見0.435元，收報0.44元，跌4.35%；雅生活服務（3319）低見2.96元，收報2.96元，跌4.82%；碧桂園服務（6098）低見5.17元，收報5.21元，跌6.29%；佳兆業美好（2168）低見0.94元，收報0.97元，跌5.83%；保利物業（6049）低見24.8元，收報25元，跌6.02%；世茂服務（0873）低見0.96元，收報0.96元，跌6.8%；華潤萬象（1209）低見22.2元，收報22.35元，跌4.89%；合景悠活（3913）低見0.375元，收報0.38元，跌9.52%；第一服務（2107）低見0.2元，收報0.2元，跌7.83%。

136隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見2.04元，收報2.06元，跌6.36%；中海物業（2669）低見5.15元，收報5.22元，跌5.61%；時代鄰里（9928）低見0.42元，收報0.425元，跌3.41%；融創服務（1516）低見1.6元，收報1.62元，跌7.43%；安踏（2020）低見66.3元，收報67.15元，跌6.15%；李寧（2331）低見16.06元，收報16.32元，跌6.21%；綠城中國（3900）低見6.39元，收報6.49元，跌7.55%；新城發展（1030）低見0.99元，收報1元，跌2.91%；龍光地產（3380）低見0.55元，收報0.57元，跌6.56%；合生（0754）低見3.61元，收報3.65元，跌3.95%。

異動股

上升異動股，包括，中國基礎能源（8117）收報0.074元，升80.49%；中國口腔產業（8406）收報0.104元，升36.84%；萬勵達（8482）收報0.058元，升34.88%；京基金融國際（1468）收報0.285元，升34.43%；惠陶集團（8238）收報0.141元，升31.78%；長城匯理（8315）收報0.109元，升31.33%；數字王國（0547）創52周高，見0.45元，收報0.4元，升29.03%；錦勝集團（控股）（0794）創52周高，見0.4元，收報0.25元，升25%；百德國際（2668）收報0.3元，升24.48%；創業集團控股（2221）收報0.465元，升24%；保集健康（1246）收報0.117元，升20.62%。

下跌異動股，包括，宏信建發（9930）收報2.68元，跌37.09%；易還財務投資（8079）收報0.035元，跌35.19%；中國汽車內飾（0048）創上市新低，見0.065元，收報0.066元，跌30.53%；國富創新（0290）收報0.121元，跌29.65%；基地錦標集團（8460）收報0.162元，跌28.95%；富譽控股（8269）收報0.05元，跌28.57%；國華（0370）創上市新低，見0.103元，收報0.111元，跌26%；中國民航信息網絡（0696）見52周低9.29元，收報9.55元，跌25.16%；萬馬控股（6928）創上市新低，見0.168元，收報0.17元，跌25.11%；永恒策略（0764）收報0.042元，跌25%；高雅光學（0907）見52周低0.106元，收報0.112元，跌23.81%。

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