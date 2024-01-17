凱升最新公布指，執行董事及行政總裁蔡明發、執行董事趙敬仁、三名獨立非執行董事林君誠、劉幼祥及李澤雄提出辭任職務，五人辭任的理由，與他們反對今次停牌並尚待公布的內幕消息相關的主要交易事項有關，他們皆表示，除此之外與董事會並無意見分歧。其董事會則對五人任內的寶貴支持及貢獻，表示衷心感謝。資料更顯示，趙敬仁為集團主席盧衍溢的內兄，亦即盧的妻子之兄長。

不過，隨著5人辭任凱升董事之後，該集團的獨董人數未能滿足佔董事人數最少三分之一的上市規則要求，包括薪酬委員會、企業管治委員會、提名委員會及審核委員會均沒有獨董主持。同時隨著趙敬仁離職，該集團亦未能夠滿足需要有兩名授權代表處理日常運作的要求。集團指，將盡最大努力填補授權代表的空缺，及在3個月內盡快委任合適的獨董人選，填補空缺。

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