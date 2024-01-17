moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

歐央行行長拉加德：將於夏季減息

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）在達沃斯世界經濟論壇受訪時表示，歐洲央行官員大概已達成共識，認為夏季將會減息。對於夏季的減息時點，拉加德稱：  「我想說這也是有可能的。但我必須有點保留，因為我們也要依賴數據進行決定，前景仍存在一定程度的不確定性，一些指標尚未穩定處於我們希望看到的水平。」

她重申在控制物價方面，歐洲央行「走在正確的道路上」，而市場對大幅降息的押注，會分散歐洲央行對遏抑通脹的注意力。

她關注到供應鏈受阻可能成為通脹捲土重來的風險。她說，正觀察工資談判、企業利潤率、能源價格，以及供應鏈瓶頸可能重現的風險，「這4個關鍵部分，可能會對我們對抗通脹的工作產生嚴重影響」。

其他報道

匯豐：機管局零售債券認購人數 與去年綠債首日數字相若

全日沽空金額增58% 比率升至21%兩周高 盈富沽空增67% 比率降至50%

陳茂波：短期內不具備開徵資本增值稅的條件

恒指收市跌589點 伙國指成全球最差市場 成交、波幅1個月最多 北水流入增1倍

光輝不再？美團跌穿69元招股價 較歷史高位瀉85% 市值蒸發逾2萬億元

股價急插28% 榮昌生物：網傳資金緊絀等訊息不實

壓倒勝艾奧瓦州 特朗普：中國股市因我而崩潰 中國不能佔美國便宜

永利澳門宣布向員工加薪2.5%至6%

重磅經濟數據出爐 滬指挫逾2% 深證成指瀉2.6%

何永賢：樓價屬有序調整 已批394宗「先免後徵」申請

恒指曾挫620點 下試15000關 33藍籌見52周低 美團穿招股價 僅5藍籌年初至今上升

中國網信辦據報調查Shein處理數據及向美披露資料安全性

【有片：埋身擊】羅素2000仍然反覆偏淡 不宜採取買入策略

半日沽空金額增86% 盈富增1.5倍

恒指半日跌446點 科指跌3.8% 南水流出101億創3個月最多

易生活：上季毛利按季升一倍

內地數據好壞參半 人民幣轉貶值 日圓、韓圜見逾一個月最弱

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌6日 港元續貼近3個月最弱水平

中國連續兩年出現人口負增長 學者：龍年或迎生育小高峰

國統局：不包含在校學生失業率 更完整反映青年就業失業全貌

機管局零售債券今起接受認購 每手1萬元