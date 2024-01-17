歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）在達沃斯世界經濟論壇受訪時表示，歐洲央行官員大概已達成共識，認為夏季將會減息。對於夏季的減息時點，拉加德稱： 「我想說這也是有可能的。但我必須有點保留，因為我們也要依賴數據進行決定，前景仍存在一定程度的不確定性，一些指標尚未穩定處於我們希望看到的水平。」
她重申在控制物價方面，歐洲央行「走在正確的道路上」，而市場對大幅降息的押注，會分散歐洲央行對遏抑通脹的注意力。
她關注到供應鏈受阻可能成為通脹捲土重來的風險。她說，正觀察工資談判、企業利潤率、能源價格，以及供應鏈瓶頸可能重現的風險，「這4個關鍵部分，可能會對我們對抗通脹的工作產生嚴重影響」。
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