她重申在控制物價方面，歐洲央行「走在正確的道路上」，而市場對大幅降息的押注，會分散歐洲央行對遏抑通脹的注意力。

她關注到供應鏈受阻可能成為通脹捲土重來的風險。她說，正觀察工資談判、企業利潤率、能源價格，以及供應鏈瓶頸可能重現的風險，「這4個關鍵部分，可能會對我們對抗通脹的工作產生嚴重影響」。

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