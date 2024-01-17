他在文中指出：「今天股市的跌法突破了老胡以往的經驗和常識框架，我認為自己該做的事首先是正視現實。」他又指，股市上顯然有一些對情勢極度悲觀的解讀，還有對政策訊號的誤釋，它們存在與真實情況的偏差。他認為，「國家還是要採取實際有效的行動盡量扭轉市場誤讀，減少偏差，重建市場信心。 這方面的行動迄今顯然還不夠，並且受到了一些干擾。」

他強調，他無論如何都會留在股市上，「希望各方都把老胡在股市上的存在當成一個客觀觀測點。 無論市場信心如何飄搖，老胡個人的信心是有信念支撐的，它不會垮。 除了與A股共榮辱，我不會給自己安排別的選擇。」

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