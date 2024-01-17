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任澤平預測大部分內房將消失或併購重組  建議組建「住房銀行」

中國恒大（3333）前首席經濟學家、「澤平宏觀」創辦人任澤平於官方微信發布「中國房地產市場展望2024」，當中十大預測包括房地產行業洗牌是大勢所趨，大部分房企將消失或被併購重組，加大力度支持優質房企重組行業，優勝劣汰﹔房地產銷售和投資將逐步放緩，預計在未來2至3年見底，未來住房市場的主要支撐來自城鎮化、改善型需求、城市更新、保障房需求等。

任澤平又指，放鬆限購、限貸、限價等限制性措施是大勢所趨，這些都是此前房地產市場過熱時期出臺的收緊措施，形勢已變，房地產市場從防過熱轉向防過冷，應加快取消限制性措施，促進房地產市場軟著陸。

同時，房地產市場能否軟著陸，很大程度上影響著中國經濟增速換擋能否順利，關系幾千萬人就業、幾十個上下游產業鏈，以及佔比超過三分之一的金融信貸安全，未來2至3年很關鍵，不可大意。

而為了促進房地產軟著陸，他建議短期可考慮三大措施，借機全面取消限購，釋放合理住房需求，降低存量房貸利率，包括二套房，降低居民利息支出負擔；組建住房銀行，收購開發商的土地和商品房庫存，用於租賃房保障房；加快「三大工程」建設，支撐房地產投資。

他對2024年房地產市場進行了情景分析。中性情景下2024年商品房銷售面積按年跌5.3%，新開工面積按年跌8.2%；竣工面積按年跌2.5%；開發投資額受銷售、融資復蘇進度制約，預計按年跌4.5%

此外，任澤平指，房地產大開發時代落幕，進入存量房主導時代，「房地產長期看人口、中期看土地、短期看金融」﹔土地財政面臨轉型，土地財政佔地方財力一半，地方債務問題凸顯，亟待化解，推動向稅收財政和股權財政轉型﹔房地產市場面臨調整分化，調整就是消化此前的高房價、高庫存、高槓桿，分化就是人口流入流出城市的市場將分化明顯等。

他又強調，當前的關鍵是促進市場信心恢復、支持優質房企、改善地方土地財政，進而帶動投資和產業上下游改善，這是當前問題的關鍵。

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