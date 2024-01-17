《中國經濟時報》表示，新年伊始，上海繼續調整優化房地產限購政策，打響了2024年一線城市放鬆限購政策的第一槍。此次，上海奉賢區、青浦區放鬆限購是上海金山區調整優化限購政策的繼續，有利於上海遠郊區的去庫存、提振房地產市場活躍度，同時也有利於加強上海外圍城區的人才吸附能力。預計，未來上海五大新城中的嘉定、松江的限購政策也有望調整優化。

目前，一線城市中只有深圳、北京的房地產限購政策比較嚴格，其他城市的限購政策基本上都已經調整優化或全面放開。未來，一線城市或將根據房地產交易市場的變化來逐漸調整優化限購等政策，對於一些住宅市場比較冷、購買力較弱的區域，可能會先放鬆限購，而對於一些住宅市場購買力較旺的地方，可能會繼續執行限購政策，以保持具有風向標意義的一線城市房地產市場平穩健康發展。

目前，中國包括房產稅在內的房地產長效機制還在建立、完善之中，一線城市的限購政策還是實施「房住不炒」的重要手段，政策調整優化的幅度還不宜過大，應採取漸進式放鬆。比如先從遠郊區開始，或者對特定區域、特定人群定向放鬆限購，進行邊際調整。

文章又指，可以預計，在堅持「房住不炒」定位之下，一線城市限購政策漸進式放鬆，促進此前受限制性政策抑制的剛性和改善性住房潛在需求的釋放，加快一線城市房地產市場回暖，帶動全國房地產市場築底企穩，恢復房地產市場平穩健康發展。

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