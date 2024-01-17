富瑞發報告，指香港商業房地產公司（CRE）的風險敞口或成為新風險，更警告槓桿比率較高、利率覆蓋率較低、現金流較緊張的中小發展商，於息口高企環境下營運情况將嚴重受壓，相關風險轉化對港銀信貸成本的影響約為57點子。富瑞指，恒生（0011）、東亞（0023）對本地中小發展商風險敞口較大，該行偏好於國際銀行及新加坡銀行，多過港銀。
報告指出，港銀對港CRE截至去年6月的總貸款額為1.67萬億元，佔港銀整體貸款額23%；五大發展商新地（0016）、恒地（0012）、長實（1113）、新世界發展（0017）及信置（0083）佔港銀於港CRE貸款額21%，其中新世界發展一間已佔9%；而領展（0823），恒隆地產（0101）、九倉（1997）、希慎（0014）、太古地產（1972）及置地（星：HKLD）佔港銀對港CRE貸款額一成。
富瑞估計，截至去年6月，其風險較大的小型發展商，佔其CRE貸款額約5%，整體港銀總款額則佔1.19%；而中銀（2388）、恒生及東亞，其對港CRE佔銀行總貸款額，分別為16%和22%及17%。
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