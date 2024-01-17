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力高集團去年賣樓跌66%至99億人幣

力高集團（1622）公布，截至2023年12月31日止全年實現合約銷售約為94.03億元（人民幣，下同），按年跌66%；涉及建築面積106.29萬平方米，較2022年少67%。

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