農曆新年將至，不少市民會到銀行換新鈔過年。匯豐、渣打、中銀今日（18日）起可供客戶透過銀行網站或銀行手機App預約領取新鈔、迎新鈔。銀行將於1月25日於分行提供新鈔及迎新鈔兌換服務，1月25日至27日亦會提早營業時間至早上8時，方便市民兌換新鈔。