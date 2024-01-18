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一文睇清︱1月18日起網上預約換新鈔 即睇匯豐、渣打、中銀換新鈔安排

農曆新年將至，不少市民會到銀行換新鈔過年。匯豐、渣打、中銀今日（18日）起可供客戶透過銀行網站或銀行手機App預約領取新鈔、迎新鈔。銀行將於1月25日於分行提供新鈔及迎新鈔兌換服務，1月25日至27日亦會提早營業時間至早上8時，方便市民兌換新鈔。

匯豐

2024年1月18日起，客戶經流動理財（完整版及簡易版）或匯豐香港網站，可預約在2024年1月25日至2月9日期間到分行兌換新鈔/「迎新鈔」套裝。每份套裝總值港幣3,000元或6,000元，本行會以短訊向客戶確認預約。

另外，匯豐將推出全港首個自動櫃員機「迎新鈔」提款服務。客戶可於2024年1月25日至31日在旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及三間覆蓋全港18個公共屋村的流動銀行的指定自動櫃員機提取港幣20元及50元「迎新鈔」。【詳情】

渣打

渣打表示，2024年1月18日(星期四)早上9時起，市民可於渣打香港網頁預訂新鈔及「迎新鈔」套裝，然後於其選定的分行及時間領取。網上預訂提供三款兌換套裝供市民選擇，包括 新鈔 +「迎新鈔」套裝、新鈔套裝及「迎新鈔」套裝。【詳情】

中銀

客戶可從1月18日起透過手機銀行及該行網頁預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。【詳情】

恒生

1月23日起，客戶可分階段登入恒生e-Banking作網上預約，選擇日期、時間和分行以兌換一套新鈔套裝。每份新鈔套裝總值港幣4,000元，包括50張港幣20元新鈔、20張港幣50元新鈔及20張港幣100元新鈔。【詳情】

 

 

 