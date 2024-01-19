港元現報7.8217元貶值8點子，曾貶值最多20點子，報7.8229元，亦曾升值最多12點子，報7.8197元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.51點子至4.04679%；1星期HIBOR跌0.48點子至4.38488%；2星期HIBOR跌3.23點子至4.49982%，是2023年9月12日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.39點子至4.76333%；6個月期HIBOR升2.8點子至4.76333%；12個月期HIBOR升2.58點子至4.76191%。

美元指數現報103.338貶值0.198點或0.19%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44926%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7181%，連續6日擴闊，利差是2023年9月12日後最闊，當日差距為-0.8287%。

對上一次連續6日擴闊，是2023年8月22日，當日利差報-1.049%。

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