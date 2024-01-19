聯儲局將進入靜默期，大市暫無方向，港股先升後跌。恒指今早高開12點，高位升148點，低位跌45點，高低波幅194點。恒指半日跌30點或0.2%，報15361點，大市成交金額475億元；國指跌32點或0.63%，報5139點。恒生科技指數收報3155點，跌0.65%。