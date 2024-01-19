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恒指半日跌30點 科指跌0.65% 信義玻璃跌3% 萬國數據跌8%見上市新低

聯儲局將進入靜默期，大市暫無方向，港股先升後跌。恒指今早高開12點，高位升148點，低位跌45點，高低波幅194點。恒指半日跌30點或0.2%，報15361點，大市成交金額475億元；國指跌32點或0.63%，報5139點。恒生科技指數收報3155點，跌0.65%。

通訊服務、非必需消費品、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為18.23%，下跌為31.84%，無升跌為49.92%。

藍籌股成交金額195.59億元，佔大市成交41.17%；科指成份股成交金額104.03億元，佔大市成交21.9%；國指成份股成交金額155.37億元，佔大市成交32.7%。

24隻雙櫃台股，總成交0.23億元人民幣，相當於約0.25億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少20.38%，至75.21億元，佔大市成交15.82%。牛熊證成交金額24.84億元，減少38.7%；窩輪成交金額50.36億元，減少6.61%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、中國銀行（3988）拖累大市。友邦（1299）、匯控（0005）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌23隻升，53隻下跌，6隻無升跌。友邦（1299）升3.04%，收報61.05元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌3.83%，收報7.04元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，19隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報28.05元，升3.13%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見5.49元，收報5.51元，跌8.32%。

恒指、科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入16.43億元，較上日增加181.04%，連續第6日流入，累計流入168.04億元，對上一次連續6日淨流入是2023年11月2日。南水北上合計淨流出67.21億元人民幣，較上日增加806.93%，連續第6日流出，累計流出280.39億元。

國泰航空（0293）深圳蛇口郵輪碼頭貴賓室開幕。收報7.89元，升1.68%。

中信證券（6030）據報限制內地客戶沽空。收報15.3元，升0.66%。

叙福樓（1978）CEO黃傑龍料每年要多付300萬元買指定垃圾袋 難請人手分類廚餘。收報0.94元，無升跌。

佳源服務（1153）最快今日公布業績。停牌。

袞煤澳大利亞（3668）：上季商品煤產量創三年紀錄，達1290萬噸。收報28.4元，升5.97%。

財經花生丨利寶閣（1869）唔做酒樓，建議改名為貓屎咖啡。收報0.177元，升3.51%。

興證國際（6058）行政總裁蔡軍政辭任，執董張春娟接任。收報0.21元，升0.48%。

領展（0823）王國龍撰文指加息周期近尾聲，回望房託正合時。收報40.75元，無升跌。

九興（1836）上季收入升14%，出貨量增一成。創52周高，見10.48元，收報10.22元，升6.24%。

瑞銀料復星（0656）有700億至800億人幣資產待售。收報4.22元，跌1.63%。

奈雪的茶（2150）︰今年新開200間直營店，控成本將關閉7間「台蓋」門店。收報2.98元，跌0.67%。

六福珠寶（0590）上財季整體零售收入增75%，超疫情前兩成。收報20.85元，跌1.88%。

鄺肖卿增持新地（0016）至27.88%。收報76.1元，升1.33%。

皇璽集團（8300）：已議決在華發展酒品供應業務，致力成為中國知名酒品供應商。收報0.13元，升4%。

破頂股表現

破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見25.64元，收報25.64元，升1.91%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見324元，收報324元，升1.98%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1099.15元，收報1099.15元，升0.04%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見865.6元，收報865.6元，升0.05%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見18.2元，收報18.2元，升2.94%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見41.18元，收報41.18元，升1.38%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見109.9元，收報109.9元，升0.18%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見116.1元，收報115.9元，升0.09%；中深建業（2503）創上市新高，見1.1元，收報1.06元，無升跌；碧瑤綠色集團（1397）創52周高，見0.79元，收報0.78元，升9.86%；立基工程控股（1690）創52周高，見0.074元，收報0.074元，升1.37%；港亞控股（1723）創52周高，見0.225元，收報0.225元，升1.35%；九興控股（1836）創52周高，見10.48元，收報10.22元，升6.24%；VICON HOLDINGS（3878）創52周高，見0.18元，收報0.172元，跌1.71%；智中國際（6063）創52周高，見0.183元，收報0.167元，升0.6%；量子思維（8050）創52周高，見0.265元，收報0.265元，升15.22%；交大慧谷（8205）創52周高，見0.38元，收報0.29元，升67.63%；盛龍錦秀國際（8481）創52周高，見0.415元，收報0.415元，升1.22%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.56元，收報7.56元，升1.75%。

破底股方面

49隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.9元，收報2.92元，跌2.34%；彩生活（1778）低見0.25元，收報0.255元，跌7.27%；保利物業（6049）低見24.2元，收報24.4元，跌1.21%；世茂服務（0873）低見0.94元，收報0.95元，跌2.06%；建業新生活（9983）低見1.37元，收報1.39元，跌1.42%；遠洋服務（6677）低見0.5元，收報0.5元，跌9.09%；禹洲（1628）低見0.08元，收報0.082元，跌6.82%；世茂集團（0813）低見0.435元，收報0.445元，跌2.2%；美的置業（3990）低見4.16元，收報4.22元，跌3.65%；中駿集團（1966）低見0.147元，收報0.148元，跌2.63%。

105隻股份創52周低，其中十隻包括，安踏（2020）低見65.35元，收報65.35元，跌2.32%；李寧（2331）低見15.86元，收報15.96元，跌0.87%；綠城中國（3900）低見5.96元，收報6.01元，跌5.65%；合生（0754）低見3.53元，收報3.56元，跌1.11%；越秀地產（0123）低見4.59元，收報4.63元，跌2.94%；信德（0242）低見0.82元，收報0.82元，跌2.38%；有線（1097）低見0.034元，收報0.034元，跌2.86%；華置（0127）低見1.02元，收報1.04元，跌1.89%；新華保險（1336）低見13.16元，收報13.2元，跌2.08%；眾安在綫（6060）低見14.1元，收報14.14元，跌2.62%。

異動股

上升異動股，包括，交大慧谷（8205）創52周高，見0.38元，收報0.29元，升67.63%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.115元，升36.9%；環能國際（1102）收報0.058元，升34.88%；正乾金融控股（1152）收報0.056元，升27.27%；興利（香港）控股（0396）創上市新低，見0.027元，收報0.039元，升25.81%；富譽控股（8269）收報0.053元，升20.45%；國農金融投資（8120）收報0.179元，升20.13%；亞洲資源（0899）收報0.15元，升20%；歲寶百貨（0312）平上市低位0.038元，收報0.045元，升18.42%；亞洲先鋒娛樂（8400）收報0.06元，升17.65%；遠見控股（0862）收報0.034元，升17.24%。

下跌異動股，包括，偉鴻集團控股（3321）創上市新低，見0.35元，收報0.52元，跌47.47%；升華蘭德（8106）收報0.077元，跌34.75%；錦藝集團控股（0565）收報0.192元，跌23.2%；惠陶集團（8238）收報0.09元，跌20.35%；毛記葵涌（1716）收報0.355元，跌18.39%；中華燃氣（8246）收報0.12元，跌17.81%；遠東控股國際（0036）平上市低位0.056元，收報0.056元，跌17.65%；御佳控股（3789）收報0.078元，跌17.02%；浙江聯合投資（8366）收報0.02元，跌16.67%。

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