moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

匯豐大灣區ESG指數：區內GSSS債券發行規模去年增長21%

匯豐與中節能皓信發布「匯豐大灣區ESG指數」2023年度更新報告，報告顯示大灣區的 GSSS（綠色、社會、可持續發展及可持續發展表現掛鈎）債券發行規模在2023年創新高，達2,000億元人民幣，按年增長21%，各地政府是大灣區GSSS債券最主要的發行人，其次為金融機構。

在公司治理方面，大灣區內上市企業在2022財政年度的ESG披露率達到73%，比前一年提高了2個百分點。

去年大灣區在政策、經濟和社會發展以及公司治理水平均有所增強，帶動大灣區ESG整體表現穩步提升，第四季的區域指數和行業子指數平均值均創下新高，按年增長6%及22%，分別達到127.29和185.31。

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，從報告中可以看出，綠色發展已成為大灣區各界的共識。各地政府不僅出台了多項支持政策，也是大灣區GSSS債券最主要的發行人。與此同時，越來越多企業開始披露ESG信息，設定碳減排目標或作出減排承諾，積極提升ESG管理水平。可以預見，在大灣區加速建設創新驅動型經濟的背景下，區內企業低碳轉型的步伐將持續提速，為經濟的高質量發展奠定基礎。

在政府和企業的共同推動下，大灣區幾乎所有重點行業的ESG表現在2023年都有所改善，ESG行業子指數持續上升。其中能源、可選消費品和醫療保健行業受益於政府不斷加大的政策支持，改善最為顯著。報告還通過分析區內不同規模企業的ESG和可持續發展報告，評估其ESG表現。結果顯示，ESG公司子指數—大型公司的指數值按年增長7%；而中小型公司的指數值提升更為顯著，按年增長17%。

中國節能環保（香港）投資執行董事、總經理廖原表示，中小企業的綠色轉型是落實「雙碳」目標的關鍵一環。調查顯示，大灣區中小企業的ESG整體表現與大型公司的差距正在縮小，尤其在環境、社會和外部驗證三大層面進步顯著。在治理、綠色和可持續金融層面則仍有待改善，需要進一步尋求外部資源，並增強內部管理能力這些方面的管理和表現水平。

在推行ESG的過程中，中小企業亦應充分考慮其承受能力，在數據收集方面可以多利用數碼化產品，提升其ESG表現水平。

其他報道

國泰航空深圳蛇口郵輪碼頭貴賓室開幕

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止7連跌

中信證券據報限制內地客戶沽空

Cathie Wood料比特幣要升至100萬美元並不難

內地公募基金清盤數量創5年最多

叙福樓CEO黃傑龍料每年要多付300萬元買指定垃圾袋 難請人手分類廚餘

大摩：被動型基金加入拋售A股港股

恒指高開12點 科指跌0.16% 網易升2% 金山軟件跌4%

聯儲局Bostic：預計第三季才開始降息

港股ADR升40點 夜期低水2點 美期亞股升

10年息升至1個月高 道指升201點 納指創今年新高 金龍指數連跌4日

北水增持碧桂園 減持希望教育

 

 