在公司治理方面，大灣區內上市企業在2022財政年度的ESG披露率達到73%， 比前一年提高了2個百分點。

去年大灣區在政策、經濟和社會發展以及公司治理水平均有所增強， 帶動大灣區ESG整體表現穩步提升， 第四季的區域指數和行業子指數平均值均創下新高，按年增長6%及 22%，分別達到127.29和185.31。

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，從報告中可以看出， 綠色發展已成為大灣區各界的共識。 各地政府不僅出台了多項支持政策，也是大灣區GSSS債券最主要 的發行人。與此同時，越來越多企業開始披露ESG信息， 設定碳減排目標或作出減排承諾，積極提升ESG管理水平。 可以預見，在大灣區加速建設創新驅動型經濟的背景下， 區內企業低碳轉型的步伐將持續提速， 為經濟的高質量發展奠定基礎。

在政府和企業的共同推動下，大灣區幾乎所有重點行業的ESG表現 在2023年都有所改善，ESG行業子指數持續上升。其中能源、 可選消費品和醫療保健行業受益於政府不斷加大的政策支持， 改善最為顯著。報告還通過分析區內不同規模企業的ESG和可持續 發展報告，評估其ESG表現。結果顯示，ESG公司子指數—大型 公司的指數值按年增長7%；而中小型公司的指數值提升更為顯著， 按年增長17%。

中國節能環保（香港）投資執行董事、總經理廖原表示，中小企業的綠色轉型是落實「雙碳」目標的關鍵一環。調查顯示，大灣區中小企業的ESG整體表現與大 型公司的差距正在縮小，尤其在環境、 社會和外部驗證三大層面進步顯著。在治理、 綠色和可持續金融層面則仍有待改善，需要進一步尋求外部資源， 並增強內部管理能力這些方面的管理和表現水平。

在推行ESG的過 程中，中小企業亦應充分考慮其承受能力， 在數據收集方面可以多利用數碼化產品，提升其ESG表現水平。

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