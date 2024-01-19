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菜鳥推快遞員農曆年在崗福利 人均額外增收2000元人幣

為了響應居民的生活需要，保障春節期間的正常寄遞服務，今年農曆新年期間旗下菜鳥速遞將通過各項激勵政策，用待遇留人，確保自營快遞網絡正常運作，並在全國百城提供次日達 、送貨上門等品質服務。