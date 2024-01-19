聯儲局將進入靜默期，聯儲局Bostic預計第三季才開始降息，美10年期債息升至4.17厘創1個月高。

日前上證失守2800點後倒升，有指「國家隊」疑似大舉掃入滬深300指數ETF，今日部分ETF成交額繼續活躍，易方達滬深300ETF今日成交額超過57億元人民幣，刷新歷史新高，華泰柏瑞滬深300ETF成交額創下年內次高。

恒指今早高開12點，高位升148點，低位跌183點，高低波幅333點。通訊服務、非必需消費品、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為21.79%，下跌為40.92%，無升跌為37.28%。

恒指收市跌83點或0.54%，報15308點，大市成交金額968億元，較上日減少9.76%，是1月16日844.13億元成交後最少；國指跌44點或0.87%，報5127點。恒生科技指數收報3129點，跌1.45%。

藍籌股成交金額195.59億元，佔大市成交20.2%；科指成份股成交金額104.03億元，佔大市成交10.74%；國指成份股成交金額155.37億元，佔大市成交16.05%。

24隻雙櫃台股，總成交0.48億元人民幣，相當於約0.53億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少20.38%，至75.21億元，佔大市成交15.82%。牛熊證成交金額24.84億元，減少38.7%；窩輪成交金額50.36億元，減少6.61%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌20隻升，56隻下跌，6隻無升跌。京東健康（6618）升2.51%，收報28.55元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌3.89%，收報12.36元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報28.55元，升2.51%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見5.41元，收報5.48元，跌8.82%。

恒指、科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入10.31億元，較上日增加76.36%，連續第6日流入，累計流入161.92億元，對上一次連續6日淨流入是2023年11月2日。南水北上合計淨流出52.09億元人民幣，較上日增加602.8%，連續第6日流出，累計流出265.26億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.19%，低見15207.99點，是1月18日15183.96點後最低。收市報15308.69點，是1月17日後收市新低，當日報15276.9點。

科指曾跌最多2.34%，是1月17日後最大跌幅，當日跌幅為5.88%。低見3101.61點，是2022年11月4日3077.12點後最低。收市報3129.92點，是2022年11月3日後收市新低，當日報3035.39點。

國指曾跌最多1.63%，是1月17日後最大跌幅，當日跌幅為4.53%。低見5087.88點，是2022年11月1日4994.78點後最低。收市報5127.24點，是2022年10月31日後收市新低，當日報4938.56點。

一周表現

恒指本周累跌5.76%或935點，跌幅是2023年8月18日後最大，當時收市跌幅為5.89%；恒指連跌3周，對上一次連跌3周，是2023年9月22日；本周表現最佳的是藥明康德（2359），累升1.47%，其次為聯通（0762）及長建（1038），分別升0.62%及0.46%。而表現最差的是康師傅（0322），累跌16.59%，其次為碧桂園服務（6098）及京東（9618），分別跌14.79%及14.39%。

國指本周累跌6.47%或354點，跌幅是2023年3月10日後最大，當時收市跌幅為7.11%；國指連跌3周，對上一次連跌3周，是2023年9月22日；本周成份股全跌，表現最佳的是中移動（0941），累跌0.23%，其次為網易（9999）及中國銀行（3988），分別跌1.21%及1.71%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌21.44%，其次為商湯（0020）及京東（9618），分別跌15.24%及14.39%。

科指本周累跌9.82%或340點，跌幅是2023年3月10日後最大，當時收市跌幅為10.19%；科指連跌3周，對上一次連跌3周，是2023年9月22日；本周成份股全跌，表現最佳的是網易（9999），累跌1.21%，其次為海爾智家（6690）及攜程（9961），分別跌2.05%及5.68%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌21.44%，其次為萬國數據（9698）及商湯（0020），分別跌20.58%及15.24%。

午後消息股表現

華晨稱沽售華晨寶馬剩餘25% 報導不實。華晨中國（1114）收報4.49元，升1.35%。

東亞證券料澳門今年博彩收入增28% 予行業「增持」評級。濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）收報5.01元，跌1.76%。美高梅中國（2282）收報10.36元，升0.97%。澳博（0880）收報2.25元，無升跌。永利澳門（1128）收報6.03元，升1.17%。銀河娛樂（0027）收報40.2元，升1.13%。金沙中國（1928）收報21.1元，升0.72%。

傳暫停融券業務 中信証券（6030）：絕無此事。中信證券據報限制內地客戶沽空。收報15.3元，升0.66%。

今早及隔晚消息股表現

國泰航空（0293）深圳蛇口郵輪碼頭貴賓室開幕。收報7.89元，升1.68%。

叙福樓（1978）CEO黃傑龍料每年要多付300萬元買指定垃圾袋 難請人手分類廚餘。收報0.94元，無升跌。

佳源服務（1153）最快今日公布業績。停牌。

袞煤澳大利亞（3668）：上季商品煤產量創三年紀錄，達1290萬噸。收報28元，升4.48%。

財經花生丨利寶閣（1869）唔做酒樓，建議改名為貓屎咖啡。收報0.177元，升3.51%。

興證國際（6058）行政總裁蔡軍政辭任，執董張春娟接任。收報0.211元，升0.96%。

領展（0823）王國龍撰文指加息周期近尾聲，回望房託正合時。收報40.75元，無升跌。

九興（1836）上季收入升14%，出貨量增一成。創52周高，見10.48元，收報10.24元，升6.44%。

瑞銀料復星（0656）有700億至800億人幣資產待售。收報4.19元，跌2.33%。

奈雪的茶（2150）︰今年新開200間直營店，控成本將關閉7間「台蓋」門店。收報2.97元，跌1%。

六福珠寶（0590）上財季整體零售收入增75%，超疫情前兩成。收報20.85元，跌1.88%。

鄺肖卿增持新地（0016）至27.88%。收報76.1元，升1.33%。

皇璽集團（8300）：已議決在華發展酒品供應業務，致力成為中國知名酒品供應商。收報0.13元，升4%。

破頂股表現

破頂股包括，S&T HLDGS（3928）創上市新高，見1.78元，收報1.78元，升13.38%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見25.64元，收報25.62元，升1.83%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見324元，收報323.9元，升1.95%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見66.22元，收報66.22元，升2.1%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8665.4元，收報8665.4元，升0.03%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1095元，收報1095元，升1.06%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1099.55元，收報1099.5元，升0.07%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1062.4元，收報1062.35元，升0.11%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見865.6元，收報864.6元，跌0.06%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見18.35元，收報18.32元，升3.62%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見544.05元，收報544.05元，升0.03%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.432元，收報4.432元，升1.74%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.27元，收報3.27元，升1.81%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見41.34元，收報41.34元，升1.77%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見109.9元，收報109.9元，升0.18%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見116.1元，收報115.85元，升0.04%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見119.6元，收報119.6元，升0.04%；中深建業（2503）創上市新高，見1.1元，收報1.04元，跌1.89%；中國秦發（0866）創52周高，見0.29元，收報0.29元，升11.54%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.19元，收報0.19元，無升跌；碧瑤綠色集團（1397）創52周高，見0.84元，收報0.79元，升11.27%；立基工程控股（1690）創52周高，見0.075元，收報0.074元，升1.37%；港亞控股（1723）創52周高，見0.225元，收報0.225元，升1.35%；卓珈控股（1827）創52周高，見1.52元，收報1.52元，無升跌；九興控股（1836）創52周高，見10.48元，收報10.24元，升6.44%；天長集團（2182）創52周高，見0.53元，收報0.53元，無升跌；家鄉互動（3798）創52周高，見2.4元，收報2.38元，升1.71%；VICON HOLDINGS（3878）創52周高，見0.18元，收報0.175元，無升跌。

破底股方面

104隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.9元，收報2.92元，跌2.34%；彩生活（1778）低見0.25元，收報0.255元，跌7.27%；保利物業（6049）低見24.2元，收報24.4元，跌1.21%；世茂服務（0873）低見0.94元，收報0.95元，跌2.06%；建業新生活（9983）低見1.37元，收報1.39元，跌1.42%；遠洋服務（6677）低見0.455元，收報0.465元，跌15.45%；禹洲（1628）低見0.08元，收報0.082元，跌6.82%；世茂集團（0813）低見0.435元，收報0.445元，跌2.2%；美的置業（3990）低見4.16元，收報4.22元，跌3.65%；中駿集團（1966）低見0.147元，收報0.15元，跌1.32%。

152隻股份創52周低，其中十隻包括，安踏（2020）低見65.35元，收報65.35元，跌2.32%；李寧（2331）低見15.86元，收報15.96元，跌0.87%；綠城中國（3900）低見5.96元，收報6.01元，跌5.65%；合生（0754）低見3.53元，收報3.56元，跌1.11%；越秀地產（0123）低見4.59元，收報4.65元，跌2.52%；佳寧娜（0126）低見0.224元，收報0.235元，無升跌；粤海置地（0124）低見0.53元，收報0.53元，無升跌；中海宏洋（0081）低見1.92元，收報1.96元，跌4.85%；信德（0242）低見0.82元，收報0.82元，跌2.38%；有線（1097）低見0.034元，收報0.034元，跌2.86%。

異動股

上升異動股，包括，基石金融（8112）收報0.51元，升54.55%；協同通信（1613）收報0.365元，升40.38%；長城匯理（8315）收報0.123元，升36.67%；華津國際控股（2738）收報1.13元，升34.52%；時代環球集團（2310）收報0.028元，升33.33%；環能國際（1102）收報0.056元，升30.23%；正乾金融控股（1152）收報0.057元，升29.55%；陸慶娛樂（8052）收報0.08元，升25%；ＭＩ能源（1555）收報0.046元，升24.32%；直通電訊（8337）收報0.135元，升22.73%；興利（香港）控股（0396）創上市新低，見0.027元，收報0.038元，升22.58%。

下跌異動股，包括，中寶新材（2439）創上市新低，見0.4元，收報0.97元，跌64.07%；偉鴻集團控股（3321）創上市新低，見0.35元，收報0.45元，跌54.55%；天潤雲（2167）收報2.96元，跌39.59%；升華蘭德（8106）收報0.076元，跌35.59%；惠陶集團（8238）收報0.079元，跌30.09%；邁博藥業－Ｂ（2181）創上市新低，見0.25元，收報0.29元，跌27.5%；日光控股（8451）收報0.085元，跌26.09%；能源及能量環球（1142）創上市新低，見0.33元，收報0.33元，跌25.84%；神通機器人教育（8206）創上市新低，見0.016元，收報0.016元，跌23.81%；東建國際（0329）見52周低0.25元，收報0.25元，跌23.08%；錦藝集團控股（0565）收報0.197元，跌21.2%。

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