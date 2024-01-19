moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌83點 科指、國指再創14個月低 全周計三大指數連跌3周

減息預期降溫，美債息上升，但無阻美期、亞股向上，不過，即使內地再有ETF成交創新高，但A股、港股弱勢未止，科指、國指再創14個月低，創52周低藍籌降至10隻，續包括港交所（0388）、李寧（2331）、安踏（2020）。北水第6日流入，兩個月最長，南水淨流出52.1億元。全周計，三大指數連跌3周，其中，恒指累跌5.76%或935點，5個月最大按周跌幅；國指、科指分別跌6.4%及9.82%，齊創10個月最大跌幅，成份股全跌。

聯儲局將進入靜默期，聯儲局Bostic預計第三季才開始降息，美10年期債息升至4.17厘創1個月高。

日前上證失守2800點後倒升，有指「國家隊」疑似大舉掃入滬深300指數ETF，今日部分ETF成交額繼續活躍，易方達滬深300ETF今日成交額超過57億元人民幣，刷新歷史新高，華泰柏瑞滬深300ETF成交額創下年內次高。

恒指今早高開12點，高位升148點，低位跌183點，高低波幅333點。通訊服務、非必需消費品、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為21.79%，下跌為40.92%，無升跌為37.28%。

恒指收市跌83點或0.54%，報15308點，大市成交金額968億元，較上日減少9.76%，是1月16日844.13億元成交後最少；國指跌44點或0.87%，報5127點。恒生科技指數收報3129點，跌1.45%。

藍籌股成交金額195.59億元，佔大市成交20.2%；科指成份股成交金額104.03億元，佔大市成交10.74%；國指成份股成交金額155.37億元，佔大市成交16.05%。

24隻雙櫃台股，總成交0.48億元人民幣，相當於約0.53億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少20.38%，至75.21億元，佔大市成交15.82%。牛熊證成交金額24.84億元，減少38.7%；窩輪成交金額50.36億元，減少6.61%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌20隻升，56隻下跌，6隻無升跌。京東健康（6618）升2.51%，收報28.55元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌3.89%，收報12.36元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報28.55元，升2.51%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見5.41元，收報5.48元，跌8.82%。

恒指、科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入10.31億元，較上日增加76.36%，連續第6日流入，累計流入161.92億元，對上一次連續6日淨流入是2023年11月2日。南水北上合計淨流出52.09億元人民幣，較上日增加602.8%，連續第6日流出，累計流出265.26億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.19%，低見15207.99點，是1月18日15183.96點後最低。收市報15308.69點，是1月17日後收市新低，當日報15276.9點。

科指曾跌最多2.34%，是1月17日後最大跌幅，當日跌幅為5.88%。低見3101.61點，是2022年11月4日3077.12點後最低。收市報3129.92點，是2022年11月3日後收市新低，當日報3035.39點。

國指曾跌最多1.63%，是1月17日後最大跌幅，當日跌幅為4.53%。低見5087.88點，是2022年11月1日4994.78點後最低。收市報5127.24點，是2022年10月31日後收市新低，當日報4938.56點。

一周表現

恒指本周累跌5.76%或935點，跌幅是2023年8月18日後最大，當時收市跌幅為5.89%；恒指連跌3周，對上一次連跌3周，是2023年9月22日；本周表現最佳的是藥明康德（2359），累升1.47%，其次為聯通（0762）及長建（1038），分別升0.62%及0.46%。而表現最差的是康師傅（0322），累跌16.59%，其次為碧桂園服務（6098）及京東（9618），分別跌14.79%及14.39%。

國指本周累跌6.47%或354點，跌幅是2023年3月10日後最大，當時收市跌幅為7.11%；國指連跌3周，對上一次連跌3周，是2023年9月22日；本周成份股全跌，表現最佳的是中移動（0941），累跌0.23%，其次為網易（9999）及中國銀行（3988），分別跌1.21%及1.71%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌21.44%，其次為商湯（0020）及京東（9618），分別跌15.24%及14.39%。

科指本周累跌9.82%或340點，跌幅是2023年3月10日後最大，當時收市跌幅為10.19%；科指連跌3周，對上一次連跌3周，是2023年9月22日；本周成份股全跌，表現最佳的是網易（9999），累跌1.21%，其次為海爾智家（6690）及攜程（9961），分別跌2.05%及5.68%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌21.44%，其次為萬國數據（9698）及商湯（0020），分別跌20.58%及15.24%。

午後消息股表現

華晨稱沽售華晨寶馬剩餘25% 報導不實。華晨中國（1114）收報4.49元，升1.35%。

東亞證券料澳門今年博彩收入增28% 予行業「增持」評級。濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）收報5.01元，跌1.76%。美高梅中國（2282）收報10.36元，升0.97%。澳博（0880）收報2.25元，無升跌。永利澳門（1128）收報6.03元，升1.17%。銀河娛樂（0027）收報40.2元，升1.13%。金沙中國（1928）收報21.1元，升0.72%。

傳暫停融券業務 中信証券（6030）：絕無此事。中信證券據報限制內地客戶沽空。收報15.3元，升0.66%。

今早及隔晚消息股表現

國泰航空（0293）深圳蛇口郵輪碼頭貴賓室開幕。收報7.89元，升1.68%。

叙福樓（1978）CEO黃傑龍料每年要多付300萬元買指定垃圾袋 難請人手分類廚餘。收報0.94元，無升跌。

佳源服務（1153）最快今日公布業績。停牌。

袞煤澳大利亞（3668）：上季商品煤產量創三年紀錄，達1290萬噸。收報28元，升4.48%。

財經花生丨利寶閣（1869）唔做酒樓，建議改名為貓屎咖啡。收報0.177元，升3.51%。

興證國際（6058）行政總裁蔡軍政辭任，執董張春娟接任。收報0.211元，升0.96%。

領展（0823）王國龍撰文指加息周期近尾聲，回望房託正合時。收報40.75元，無升跌。

九興（1836）上季收入升14%，出貨量增一成。創52周高，見10.48元，收報10.24元，升6.44%。

瑞銀料復星（0656）有700億至800億人幣資產待售。收報4.19元，跌2.33%。

奈雪的茶（2150）︰今年新開200間直營店，控成本將關閉7間「台蓋」門店。收報2.97元，跌1%。

六福珠寶（0590）上財季整體零售收入增75%，超疫情前兩成。收報20.85元，跌1.88%。

鄺肖卿增持新地（0016）至27.88%。收報76.1元，升1.33%。

皇璽集團（8300）：已議決在華發展酒品供應業務，致力成為中國知名酒品供應商。收報0.13元，升4%。

破頂股表現

破頂股包括，S&T HLDGS（3928）創上市新高，見1.78元，收報1.78元，升13.38%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見25.64元，收報25.62元，升1.83%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見324元，收報323.9元，升1.95%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見66.22元，收報66.22元，升2.1%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8665.4元，收報8665.4元，升0.03%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1095元，收報1095元，升1.06%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1099.55元，收報1099.5元，升0.07%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1062.4元，收報1062.35元，升0.11%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見865.6元，收報864.6元，跌0.06%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見18.35元，收報18.32元，升3.62%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見544.05元，收報544.05元，升0.03%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.432元，收報4.432元，升1.74%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.27元，收報3.27元，升1.81%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見41.34元，收報41.34元，升1.77%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見109.9元，收報109.9元，升0.18%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見116.1元，收報115.85元，升0.04%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見119.6元，收報119.6元，升0.04%；中深建業（2503）創上市新高，見1.1元，收報1.04元，跌1.89%；中國秦發（0866）創52周高，見0.29元，收報0.29元，升11.54%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.19元，收報0.19元，無升跌；碧瑤綠色集團（1397）創52周高，見0.84元，收報0.79元，升11.27%；立基工程控股（1690）創52周高，見0.075元，收報0.074元，升1.37%；港亞控股（1723）創52周高，見0.225元，收報0.225元，升1.35%；卓珈控股（1827）創52周高，見1.52元，收報1.52元，無升跌；九興控股（1836）創52周高，見10.48元，收報10.24元，升6.44%；天長集團（2182）創52周高，見0.53元，收報0.53元，無升跌；家鄉互動（3798）創52周高，見2.4元，收報2.38元，升1.71%；VICON HOLDINGS（3878）創52周高，見0.18元，收報0.175元，無升跌。

破底股方面

104隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.9元，收報2.92元，跌2.34%；彩生活（1778）低見0.25元，收報0.255元，跌7.27%；保利物業（6049）低見24.2元，收報24.4元，跌1.21%；世茂服務（0873）低見0.94元，收報0.95元，跌2.06%；建業新生活（9983）低見1.37元，收報1.39元，跌1.42%；遠洋服務（6677）低見0.455元，收報0.465元，跌15.45%；禹洲（1628）低見0.08元，收報0.082元，跌6.82%；世茂集團（0813）低見0.435元，收報0.445元，跌2.2%；美的置業（3990）低見4.16元，收報4.22元，跌3.65%；中駿集團（1966）低見0.147元，收報0.15元，跌1.32%。

152隻股份創52周低，其中十隻包括，安踏（2020）低見65.35元，收報65.35元，跌2.32%；李寧（2331）低見15.86元，收報15.96元，跌0.87%；綠城中國（3900）低見5.96元，收報6.01元，跌5.65%；合生（0754）低見3.53元，收報3.56元，跌1.11%；越秀地產（0123）低見4.59元，收報4.65元，跌2.52%；佳寧娜（0126）低見0.224元，收報0.235元，無升跌；粤海置地（0124）低見0.53元，收報0.53元，無升跌；中海宏洋（0081）低見1.92元，收報1.96元，跌4.85%；信德（0242）低見0.82元，收報0.82元，跌2.38%；有線（1097）低見0.034元，收報0.034元，跌2.86%。

異動股

上升異動股，包括，基石金融（8112）收報0.51元，升54.55%；協同通信（1613）收報0.365元，升40.38%；長城匯理（8315）收報0.123元，升36.67%；華津國際控股（2738）收報1.13元，升34.52%；時代環球集團（2310）收報0.028元，升33.33%；環能國際（1102）收報0.056元，升30.23%；正乾金融控股（1152）收報0.057元，升29.55%；陸慶娛樂（8052）收報0.08元，升25%；ＭＩ能源（1555）收報0.046元，升24.32%；直通電訊（8337）收報0.135元，升22.73%；興利（香港）控股（0396）創上市新低，見0.027元，收報0.038元，升22.58%。

下跌異動股，包括，中寶新材（2439）創上市新低，見0.4元，收報0.97元，跌64.07%；偉鴻集團控股（3321）創上市新低，見0.35元，收報0.45元，跌54.55%；天潤雲（2167）收報2.96元，跌39.59%；升華蘭德（8106）收報0.076元，跌35.59%；惠陶集團（8238）收報0.079元，跌30.09%；邁博藥業－Ｂ（2181）創上市新低，見0.25元，收報0.29元，跌27.5%；日光控股（8451）收報0.085元，跌26.09%；能源及能量環球（1142）創上市新低，見0.33元，收報0.33元，跌25.84%；神通機器人教育（8206）創上市新低，見0.016元，收報0.016元，跌23.81%；東建國際（0329）見52周低0.25元，收報0.25元，跌23.08%；錦藝集團控股（0565）收報0.197元，跌21.2%。

其他報道

菜鳥推快遞員農曆年在崗福利 人均額外增收2000元人幣

新世界與阿布扎比投資局合資酒店公司據報擬再融資92.5億

匯豐料本港樓價上半年跌5% 「減持」新世界、恒地

阿聯酋航空搶人才 月底香港開辦機師招聘會

渣打：網上預訂新鈔名額已滿 市民仍可預訂「迎新鈔」

滬深三大指數低收 滬指全周跌1.72%

零售管理協會：即日起「香港節日狂賞」升級至「繽紛購物狂賞」

華晨稱沽售華晨寶馬剩餘25% 報導不實

花旗據報提醒私人銀行家 在內地不要討論人民幣

渣打中國：獲內地非金融企業債務融資工具一般主承銷業務資格

東亞證券料澳門今年博彩收入增28% 予行業「增持」評級

【有片：埋身擊】比特幣以太幣進入回吐階段 料後市找到支持位

傳暫停融券業務 中信証券：絕無此事

半日沽空金額減6% 盈富沽空減21%

恒指半日跌30點 科指跌0.65% 信義玻璃跌3% 萬國數據跌8%見上市新低