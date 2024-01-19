該集團指，於2023至2024年度9個月，Kappa品牌店舖零售流 水按年錄20%至30%的低段増長， 而以去年同季度伊始已投入運營的Kappa品牌店舖計算， 同店銷售按年錄得10%至20%中高段增長。

截至去年12月31日止第三季度， 該集團Kappa品牌店舖數量為1015間， 對比去年3月31日，期內淨減少8間。

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