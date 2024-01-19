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中國移動香港與華潤隆地推動香港數智化社區建設

中國移動香港今日與華潤隆地簽署合作備忘錄，將憑藉中國移動香港5G網絡技術，結合華潤隆地商業物業營運及物業管理經驗，雙方將以服務香港為宗旨，促進香港物管行業的數字化轉型，携手推動香港數智化社區建設。

據新聞稿，雙方為響應香港特區政府推動香港智慧城市發展，中國移動香港將率先為華潤隆地轄下管理的寫字樓、商場、私人住宅及公共設施等多個項目，建設5G網絡基站，提供優質無線及有線電訊網絡全社區覆蓋。中國移動香港亦會配合華潤隆地不同項目的需求，制定多元化通訊服務，包括但不限於流動通訊、寬頻服務、數據中心等。

中國移動香港將協助華潤隆地的物管服務注入數智化元素，共同探索一系列智慧物業解決方案以及社區雲平台建設，實現智慧化轉型，提升競爭力。

雙方又將携手探索AI 算力服務的應用，通過 AI 的深度分析，為物管智能監管、危險預警等全方位數智化服務奠定基礎，並進一步研究物業「數字人管家」的可行性，全面提升物業管理技術及智能化，帶領香港物管行業的數字化轉型。

此外，雙方亦攜手創建創新實驗室，共同開展聯合創新應用實驗的工作。中國移動香港將提供各種技術及創新應用，而華潤隆地則提供合適的場景及推廣，結合雙方優勢，聯合研發成熟技術和產品，為香港創新科技發展作出貢獻。

中國移動香港董事長凌浩指，中國移動香港目前擁有超過 500 萬客戶，是香港客戶規模最大的電訊運營商。此次與華潤隆地攜手，正正是以民生所需為理念，以推動社會可持續發展為初衷，充分利用各自的資源和優勢，共同探索與實踐民生服務領域的科創技術，致力於打造智慧社區、智慧民生應用，推動香港社區數智化的進程，為更廣泛的基層市民提供更加優質、便捷和智能的民生服務。

華潤隆地有限公司董事總經理張偉則指，這次合作將成為雙方共同發展的契機，為香港的社會民生和創新科技發展帶來新的活力和機會。雙方將共同努力，以務實的態度、創新的思維，共同應對各種挑戰，為香港社區帶來更多的便利和創新，推動整個社會朝著更數位化、智慧化的方向邁進，為打造香港市民美好生活而共同努力。

 

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