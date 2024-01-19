文章日期：2024年1月19日 17:07
中國移動（0941）去年全年移動客戶累增1599.4萬名，令客戶總數比2022年底增長約1.6%，至9.91億名，但比2022年全年累增1811.4萬名少約212萬名，跌幅約11.7%。至於去年12月移動客戶淨增5.2萬名，比2022年同期淨增32.5萬名減少84%。
該集團有綫寬帶業務去年全年累增2607.8萬名，升約9.6%，至約2.98億名，而去年12月則淨流失2000名客戶，而2022年同期淨增222.5萬名客戶。
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