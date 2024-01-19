內地最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡早前與與貴州茅台推出了一款名為「醬香拿鐵」的聯名產品，主打用茅台白酒加入香濃的拿鐵咖啡， 一度深受歡迎。內媒引述上海多家瑞幸咖啡店員指，瑞幸咖啡和茅台將再度聯手，推出「醬香巧克力飲品」。