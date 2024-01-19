政府統計處今日發表今年第一季業務展望按季統計調查的結果。當中顯示，統計調查所涵蓋的行業預期今年第一季的業務狀況，較上一季為佳的受訪者佔比13%，比預期較差者12%所佔的比例略高。但是這較去年第四季的17%為低，同時預期業務狀況較上一季為差的受訪者的比例，則由2023年第四季的9%，上升至今年第一季的12%。
這一輪統計調查的訪問期，是由2023年12月1日至2024年1月8日。按行業分析，大部分涵蓋行業中，受訪者總體預期今年第一季的業務狀況，較去年第四季為佳或大致維持不變。尤其在金融及保險業中，有較多的受訪者預期今年第一季其業務狀況，較去年第四季為佳。
若按業務或產出量去分析，在不少涵蓋行業中，受訪者總體而言預期今年第一季的業務或產出量會較去年第四季上升或大致維持不變。尤其在金融及保險業和零售業中，有較多受訪者預期今年第一季其業務量／銷售量較去年第四季上升。另一方面，在建造業中，預期其建造工程完成量下降的受訪者則比預期上升者為多。
以就業情況而言，在大部分涵蓋行業中，受訪者預期今年第一季的就業人數較去年第四季上升或大致維持不變。尤其在住宿及膳食服務業、製造業、金融及保險業和地產業中，有較多的受訪者預期今年第一季其就業人數，較去年第四季上升。另一方面，在資訊及通訊業中，預期其就業人數下降的受訪者則比預期上升者為多。至於貨品售價或服務收費方面，在大部分涵蓋行業中，受訪者總體而言預期今年第一季的貨品售價或服務收費與去年第四季相比大致維持不變。然而，在住宿及膳食服務業中，有較多的受訪者預期今年第一季其所提供服務的收費／所提供食品的價格較去年第四季上升。
政府發言人表示，大型企業的營商氣氛較三個月前有所回軟，但整體維持正面。大型企業的招聘意欲亦保持正面。展望未來，發言人指出與消費和旅遊相關的活動進一步恢復應會為營商前景帶來支持，儘管困難的外圍環境及金融狀況偏緊將繼續影響氣氛。
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