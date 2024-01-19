文章日期：2024年1月19日 17:54
華潤建材科技（1313）發盈利警告，預期截至去年12月31日止年度股東應佔盈利預期將較2022年度減少大約58%至67%，以2022年盈利約19.4億元計，即介乎約6.4億至8.1億元。
該集團解釋，盈利下跌主要原因為包括產品銷售價格按年下降、去年產品銷量按年下降，以及於2022年處置一家附屬公司錄得一次性收益約2.4億元。
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