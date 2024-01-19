評級機構穆迪今日下調內地四大不良資產管理公司評級，其中華融（2799）長期發行人評級下調一級至Ba1，降至非投資級（俗稱為垃圾級），長城資管下調一級至Baa3，距離垃圾級僅差一個評級，東方資管降一級至Baa2級，信達（1359）跌穿A3，降一級至Baa1，評級展望仍為負面。
穆迪在華融、東方和信達公告指，降級是反映預期內地政府對資管公司的支持力度減弱，認為官方會將資源優先用於支持具有公共政策授權的國有企業，多於在商業業務有較大佔比的公司。另外，政府對於為了支持國企而承受大額損失和資本佔用的支持，缺乏透明度和持續性。該行對三行給予負面展望，反映內地房地產市場持續緊張和經濟增長放緩，對它們資產獲利能力、資產品質和資本狀況有壓力。
穆迪則在長城資管降級公告，指出行動反映穆迪對該公司治理存在重大缺陷，以及資本狀況面臨壓力的評估。該行延遲發布2022年業績，為合規和報告方面治理的重大缺陷，不過長城已在周一（15日）宣布，會在4月底前公布2023年度業績，預期會有2022年的財務數據。
穆迪指，因應長城在2022年和2023年業績存在確定性，仍在審查將長城降級。該行認為，由於內地房地產市場緊張和經濟成長放緩，資產質量、獲利能力和核心股權一級資本面臨巨大壓力。
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