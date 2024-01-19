文章日期：2024年1月19日 18:10
招商銀行（3968）公布2023年度業績快報，淨利潤約1466.02億元（人民幣，下同），同比增加約6.22%，每股盈利5.63元。至於扣除非經常性損益之純利約1460.47億元，升6.18%。
該集團營業收入3391.23億元，同比減少56.6億元，降幅1.64%，其中非利息收入跌1.65%，營業利潤1766.51億元，升6.96%。
截至去年12月31日，該集團資產總額約11.03萬億元，按年增幅8.77%、負債總額約9.9萬億元，按年增幅8.25%、不良貸款率0.95%，較2022年底下降0.01個百分點，而撥備覆蓋率437.7%，較2022年底下降13.09個百分點，以及貸款撥備率4.14%，較2022年末下降0.18個百分點。
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