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中石化獲控股股東累斥近9億人幣增持AH股

中國石化（0386）接到控股股東中國石化集團通知，截至今日收市，中國石化集團累計增持約2.09億股，佔約0.18%股權，增持金額為約8.85億元（人民幣，下同）。中國石化集團將繼續擇機增持股份。

中國石化集團其中通過上海證券交易所以集中競價方式累計增持約8045.5萬股A股，佔約0.07%股權，累計增持金額約4.3億元，以及在香港聯合交易所以場內交易方式累計增持約1.29億股H股，佔約0.11%股權，累計增持金額約5億港元。

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