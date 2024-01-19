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中證監重申不是只重視融資 不重視投資

中國證監會機構司司長申兵表示，不存在只重視融資，不重視投資，資本市場只有不斷有新的優質公司上市，才能保持這個群體一池活水。

他指，在推動註冊制改革的新階段，證監會將進一步確立以投資者為中心的市場發展理念，進一步深化改革，促進投融資兩端協調發展，持續提升資本市場吸引力和投資者長期回報。

資料顯示，近5年A股新股上市集資總額2.2萬億元（人民幣，下同），再融資總額3.8萬億元，合計融資總額約6萬億元。

至於從投資方面，公募基金、養老金和保險等中長期資金合計持有A股流通市值從6.4萬億元增長至15.9萬億元，增幅超過1倍，持股佔比從17%提升至23%。權益類基金從2.3萬億元增長至7萬億元，佔公募基金規模比例從18%提升至26%。

至於北上資金持A股流通市值從7000億元增長至2萬億元。個人投資者持有A股流通市值從10.8萬億元增長至22.1萬億元。此外，在投資者回報方面，近5年A股累計分紅8.4萬億元，分紅金額超過當期融資額，而公募基金累計盈利2萬億元，分紅2.2萬億元。

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