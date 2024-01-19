他指，在推動註冊制改革的新階段，證監會將進一步確立以投資者為 中心的市場發展理念，進一步深化改革，促進投融資兩端協調發展， 持續提升資本市場吸引力和投資者長期回報。

資料顯示，近5年A股新股上市集資總額2.2萬億元（人民幣， 下同），再融資總額3.8萬億元，合計融資總額約6萬億元。

至於從投資方面，公募基金、養老金和保險等中長期資金合計持有A 股流通市值從6.4萬億元增長至15.9萬億元，增幅超過1倍， 持股佔比從17%提升至23%。權益類基金從2. 3萬億元增長至7萬億元，佔公募基金規模比例從18% 提升至26%。

至於北上資金持A股流通市值從7000億元增長至2萬億元。個人 投資者持有A股流通市值從10.8萬億元增長至22.1萬億元。 此外，在投資者回報方面，近5年A股累計分紅8.4萬億元， 分紅金額超過當期融資額，而公募基金累計盈利2萬億元，分紅2. 2萬億元。

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