內地傳媒指網易從去年12月開始裁員，其中網易傳媒主要在本月開 始大規模裁員，涉及網易新聞、 網易文創及網易公開課等多條產品的員工，多位消息人士透露，網易 傳媒正在削減銷售體系的商業策劃崗位，當前階段目標為50%。網 易傳媒提供給出「N+1」的賠償補償方案，被裁員工也會獲得年終 獎等，而部分員工可以主動提出離職、領取相應賠償。

至於遊戲業務的裁員主要針對產品、運營和市場等員工， 賠償方案為「N+3」。另外， 部分項目組為員工提供裁員和轉崗兩個選項。

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