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網易傳大規模裁員 傳媒及遊戲屬重災區

網易（9999）被指大規模裁員，重災區為網易傳媒、遊戲等業務，各部門裁員比例並不一致，介乎10%至50%之間。

內地傳媒指網易從去年12月開始裁員，其中網易傳媒主要在本月開始大規模裁員，涉及網易新聞、網易文創及網易公開課等多條產品的員工，多位消息人士透露，網易傳媒正在削減銷售體系的商業策劃崗位，當前階段目標為50%。網易傳媒提供給出「N+1」的賠償補償方案，被裁員工也會獲得年終獎等，而部分員工可以主動提出離職、領取相應賠償。

至於遊戲業務的裁員主要針對產品、運營和市場等員工，賠償方案為「N+3」。另外，部分項目組為員工提供裁員和轉崗兩個選項。

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