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澳優增購及伊利認購益生菌公司Bioflag股權 澳優持股略增逾4.5%    

澳優乳業（1717）公布，於今日收市後，訂立協議，出資近400.77萬美元或約2839萬元人民幣，向元大亞洲成長有限合夥及元大創業投資股份，增購益生菌及發酵相關產品公司Bioflag Nutrition共約7.7%股權。完成收購後，其在Bioflag Nutrition的持股由原先的82.04%，增至約89.74%。同日Bioflag Nutrition再訂協議，以190.41萬美元或約1349萬元人民幣，向伊利（滬：600887）旗下香港金港商貿控股配售逾179.63萬股新股，因此令澳優在Bioflag的持股攤薄至86.57%，並被視為澳優出售部份Bioflag Nutrition股權。

綜合計算，澳優在Bioflag的持股略增4.53%，並且維持控股股東地位。該集團指，作為擴充旗下益生菌價值鏈業務之長遠戰略的一部分，董事會認為再次收購Bioflag Nutrition股權之7.7%將鞏固其於Bioflag Nutrition之控制權及管理，符合其戰略。此外，其計劃擴大資本基礎，並進一步加強Bioflag Nutrition之財務狀況以配合其業務發展及增長策略，並認為伊利認購將提供額外財務資源，支持BioflagbNutrition之業務營運。

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