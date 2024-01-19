該集團指，由於有關行為情節嚴重，因此已緊急委託外部法律顧問協助處理。經審視最新可得資料，法律顧問初步認為，有關行為一經證實，可能構成違反印花稅條例（香港法例第117章）、證券及期貨條例及香港公司收購及合併守則，且可能構成密謀欺詐股東。其竭力採取一切所需行動，防止有關違法行為繼續發生，並保障全體股東之利益。其懇請全體股東保持警覺，切勿接受可能由任何人士為誘使接納全面要約而不合法地承諾提供之額外利益或好處。

公司亦已就有關事宜展開調查，並已經並將會向監管機構提交有關事宜之相關資料，以迅速全面地應對有關情況。新耀萊又指，於昨日連同郭穎作為原告，針對施清流及代理施清流提出全購申萬宏源融資（香港）（申萬宏源），發出緊急單方面禁制令申請。經聽取資深大律師之陳詞及原告人就損害賠償作出承諾後，陳健強法官命令，直至1月26日傳票聆訊為止，在要約未失效時，施清流及申華宏源不得接觸任何持有新耀萊股份者，甚至提供好處，訂立高於0.9元要約價的安排。若有人未能遵守禁制令，則可能被視為藐視法庭。

其他報道

網易傳大規模裁員 傳媒及遊戲屬重災區

中電信去年12月5G淨上客403萬戶

中證監重申不是只重視融資 不重視投資

中遠海運料去年盈利減少六成 最多賺15.5億元人幣

中石化獲控股股東累斥近9億人幣增持AH股

凱升控股僅餘公司秘書2月中離職 只餘主席一人獨撐

招商銀行去年純利1466億人幣 按年升6.2%

穆迪降內地四大不良資管評級 華融降至垃圾級別

華潤建材科技發盈警 料去年盈利跌最多67%

渣馬周日再辦領袖盃 財爺洪丕正落場參加

政府統計處：受訪者預期今年首季業務狀況較上季佳的比例按季降

瑞幸、茅台再度聯手 推新產品「醬香巧克力飲品」

鄺肖卿斥508萬元增持新地

中國移動去年新客増1599萬名 上月新客按年跌84%

中國移動香港與華潤隆地推動香港數智化社區建設

內地去年實際使用外資金額跌8% 12年來首次下跌

全日沽空金額減4% 比率升至18% 盈富沽空減16%

中國動向第三季度Kappa零售流水增40%至50%

恒指收市跌83點 科指、國指再創14個月低 全周計三大指數連跌3周

許正宇等拍短片宣傳亞洲金融論壇

匯豐：網上預訂新鈔名額已滿

菜鳥推快遞員農曆年在崗福利 人均額外增收2000元人幣

新世界與阿布扎比投資局合資酒店公司據報擬再融資92.5億

匯豐料本港樓價上半年跌5% 「減持」新世界、恒地