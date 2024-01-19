新耀萊（0970）今日復牌，股價最多曾經大插24.7%，收市時跌幅收窄至13.6%，收報1.4元。該集團復牌前刋發公告指，在去年10月由持股21.73%權益的投資者施清流發出每股0.9元的收購要約，得悉若干於全面要約期間，於去年12月30日至今年1月8日有高於要約價0.9元的買賣其股份之活動，涉嫌出現操控市場及虛假交易行為，可能違反證券交易監管規定。
該集團指，由於有關行為情節嚴重，因此已緊急委託外部法律顧問協助處理。經審視最新可得資料，法律顧問初步認為，有關行為一經證實，可能構成違反印花稅條例（香港法例第117章）、證券及期貨條例及香港公司收購及合併守則，且可能構成密謀欺詐股東。其竭力採取一切所需行動，防止有關違法行為繼續發生，並保障全體股東之利益。其懇請全體股東保持警覺，切勿接受可能由任何人士為誘使接納全面要約而不合法地承諾提供之額外利益或好處。
公司亦已就有關事宜展開調查，並已經並將會向監管機構提交有關事宜之相關資料，以迅速全面地應對有關情況。新耀萊又指，於昨日連同郭穎作為原告，針對施清流及代理施清流提出全購申萬宏源融資（香港）（申萬宏源），發出緊急單方面禁制令申請。經聽取資深大律師之陳詞及原告人就損害賠償作出承諾後，陳健強法官命令，直至1月26日傳票聆訊為止，在要約未失效時，施清流及申華宏源不得接觸任何持有新耀萊股份者，甚至提供好處，訂立高於0.9元要約價的安排。若有人未能遵守禁制令，則可能被視為藐視法庭。
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