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諾輝健康料去年收入升最少1.6倍

諾輝健康（6606）發盈喜，預計2023年度的收入總額預期將介乎19.788億元人民幣（下同）至20.498億元，較2022年度的收入總額7.644億元，按年增長158.9%至168.2%。

集團2023年度的毛利預期將介乎18.076億元至18.732億元，較2022年度毛利約6.459億元，按年增長了179.9%至190.0%。

收入總額及毛利增加主要是因為集團產品，即常衛清、幽幽管及噗噗管的收入及毛利增加。

集團指，2023年度應收賬款及預收款的現金收款範圍為13.831億元至14.631億元，其中，11.603億元至12.003億元為應收款項的現金收款，2.228億元至2.628億元為預付款項的現金收款。

截至2023年12月31日，現金結餘及特定金融資產預期將處於18.19億元至18.21億元的範圍內，而截至2022年12月31日則約為15.727億元。

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