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阮國恒：保費融資涉利息成本和保單回報風險 籲客戶審慎借款

金管局副總裁阮國恒在《匯思》撰文，表示過去3年當局接獲保費融資的銀行投訴呈上升趨勢，他指出保費融資雖可借助槓桿效應，客戶可更靈活用資金，但伴隨風險不容忽視，包括浮動利息成本上升、非保證收益和匯率波動，以及提前退保有虧損風險，他呼籲客戶應審慎借款，注意風險。

保費融資常見的財富管理做法，客戶從貸款機構借入資金作為購買新保單保費，保單權益則作為貸款的抵押品。客戶可以相同本金倍大保單，當保單回報高於貸款利息成本時，便可以賺取兩者之間的息差。

不過阮國恒指出，客戶借貸利率非一成不變，過去兩年全球貨幣政策收緊，客戶利息成本上升，個別銀行或會以本身的資金成本調整貸款利率，相關利息可能會有別於採用基準利率，客戶應該了解貸款利息成本如何釐訂及相關利率風險。

回報方面，阮國恒指部分回報並非保證收益，實際可能低於利益說明文件中的金額，當保費融資利息成本高於保單實際回報，客戶就會蒙受財務損失，若保單貨幣和貸款貨幣不同，保單貨幣貶值也會使客戶大失預算。一旦利率上升加重利息成本，客戶未能按照銀行要求還款，就可能要退保以償還貸款，屆時保單退保價值或大幅少於已繳保費和利息支出，令客戶蒙受大幅虧損。

金管局於2021、2022及2023年分別收到4宗、34宗及48宗有關保費融資的銀行投訴，主要涉及客戶稱不知道從銀行獲取了貸款，並誤以為每月支付的款項是保費而非貸款利息；鎖售人員陳述失實，例如保單的紅利一定足以彌補利息支出等，以及銷售人員在負擔能力評估中誇大客戶的流動資產，以獲批保費較高的保單。

阮國恒表示，當局詳細檢視投訴人提供的資料，及所有相關紀錄和銀行文件後，留意到在大部分情況下，投訴人與銀行或銀行職員往往各執一詞，或投訴内容與文件證據所顯示的資料有出入。無論如何，銀行都需要參照金管局的指引，透過內部機制處理投訴，有需要時，會聯繫投訴人以及獨立調解人或仲裁人解決爭議。

阮國恒呼籲，客戶亦必須時刻保持警覺，審慎行事。市民在決定進行保費融資前，應仔細閱讀保單及貸款文件，清楚了解相關特點與風險；在簽署文件前，也須充分了解並同意相關內容，包括客戶的財務資料，例如流動資產及每月收入，以確定負擔能力評估反映自己的真實情況；客戶有權利，更有責任向職員查詢清楚，拒絕簽署不明白或不同意的文件。

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