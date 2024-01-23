胡錫進在文章指出，2億股民，加上大量基民，他們就是中國社會主義江山的一部分，而且今天仍堅持留在股市裡、拒絕割肉離場的股民們，總體上是一個對中國經濟前景和國家未來保持信心、以實際行動展現這些信念的群體，他們是中國社會主義市場 經濟基本盤的重要部分，也是當前社會信心的關鍵支撐。

文章又指，股民不是賭徒，股市與賭場有著本質不同。他們對國家經濟及股市抱有希望，並以實際行動唱響中國經濟光明論，理應受到支持、尊敬與保護。

胡錫進表示，絕大多數股民組成的是一個正能量群體，在當前行情下不割肉離場甚至繼續加倉的人們，應被視為社會主義市場經濟陣地的堅守者和逆行者。雖然從去年後期開始，國家不斷推出政策，從保護股民利益的角度加快改善市場制度，重建資本市場的規則體系，但是那些行動還不夠。文末強調，股民相信黨和國家，相信中國的未來，並且在用行動，用真金白銀表達這個信念。 他呼籲國家和全社會能更重視保護這個群體，給予更多股人應有的回報。

相關報道

胡錫進：為今天的股市表現難過 首次單日蝕逾1萬人幣

胡錫進補倉12萬人幣 稱對補倉義無反顧 「2800點以下遍地是黃金」