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市場審慎 恒指收市升392點 重上15000點 北水走南水續流入

傳聞內地將推2萬億平準基金等撐市措施，市場審慎地亢奮，A股早市先升後跌，高盛亦提出要審視方案，即使午後傳出更多措施，例如將股票淨賣出限制擴大到部分保險公司，但上證、滬深300、深成收市升幅亦較日內高位減少近半。港股亦同樣，一，全日波幅522點較上日減少；二，成交上升但低於1月17日大跌市當日；三，今日恒指最多曾升555點，但收市升幅收窄至392點，顯示市場同樣審慎。一方面，因今次撐市主要針對是內地股市，另一方面，如高盛所言，減持離岸美元資產，再投入A股對人民幣匯價會有支持，而後者亦符合今次撐市措施方向。今早消息公布後，離岸人民幣升值0.43%，是兩周最大升幅，升值至7.1631元，創逾一周最強，港元則見兩周最大貶值幅度。南北水資金流向或側面印證H弱A強方向，南水連續第二日流入，而北水則終止連續7日流入。全日成交最多的是盈富基金（2800），達121.95億元，是12月20日146.8億元後新高，今日盈富沽空增加，全日沽空比率47.58%。

恒指今早高開77點，高位升555點，低位升33點，高低波幅522點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為44.75%，下跌為20.51%，無升跌為34.72%。

恒指收市升392點或2.63%，報15353點，大市成交金額1240億元，較上日增加10.6%，是1月17日1305.41億元成交後最多；國指升138點或2.78%，報5140點。恒生科技指數收報3147點，升3.7%。

藍籌股成交金額610.11億元，佔大市成交49.2%；科指成份股成交金額329.54億元，佔大市成交26.57%；國指成份股成交金額502.16億元，佔大市成交40.49%。

24隻雙櫃台股，總成交0.85億元人民幣，相當於約0.93億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加32.1%，至111.27億元，佔大市成交8.96%。牛熊證成交金額53.92億元，增加60.1%；窩輪成交金額57.34億元，增加13.44%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。煤氣（0003）、紫金礦業（2899）、百威（1876）拖累大市。

藍籌78隻升，4隻下跌，0隻無升跌。龍湖（0960）升9.22%，收報8.65元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌1.73%，收報11.34元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報6.04元，升13.11%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）創上市新低，見12.64元，收報13.02元，跌1.06%。

恒指、科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流出53.2億元，終止連續7日流入。南水北上合計淨流入37.9億元人民幣，較上日增加261.85%，連續第2日流入，累計流入48.37億元。

三大指數表現

恒指曾升最多3.71%，是2023年11月15日後最大升幅，當日升幅為4.05%。高見15516.8點，是1月19日15540.75點後最高。收市報15353.98點，是1月18日後收市新高，當日報15391.79點。

科指曾升最多5.18%，是2023年7月25日後最大升幅，當日升幅為6.2%。高見3192.83點，是1月19日3209.88點後最高。收市報3147.81點，是1月18日後收市新高，當日報3176.08點。

國指曾升最多4.09%，是2023年11月15日後最大升幅，當日升幅為4.1%。高見5206.56點，是1月19日5209.87點後最高。收市報5140.93點，是1月18日後收市新高，當日報5172.05點。

午後消息股表現

嚐‧高美（8371）：首9個月多賺42%。收報1.48元，升2.07%。

TVB（0511）:2023下半財年轉EBITDA 料全年LBITDA減少。收報3.01元，升3.44%。

今早及隔晚消息股表現

3公司最快今日公布業績，績前表現如下，新東方（9901）收報54.45元，升0.37%。

PICO FAR EAST（0752）收報1.49元，升2.05%。

RIMBACO（1953）收報0.169元，無升跌。

復星國際（0656）：4.3億歐元減持葡萄牙商業銀行，料蝕2.5億。見52周低4.05元，收報4.19元，升1.7%。

國家副主席韓正會見匯控（0005）主席杜嘉祺。收報59.2元，升1.2%。

中信銀行（0998）去年多賺8%至670億人幣，不良貸款率1.18%。收報3.64元，升2.82%。

華住（1179）：去年內地業務平均可出租客房收入達疫前1.2倍。收報24.7元，升5.33%。

碧瑤（1397）：垃圾徵費或利好公司股價。創52周高，見0.91元，收報0.85元，跌1.16%。

謝清海出資2221.92萬向惠理（0806）董事購入股份。收報1.7元，升1.19%。

聯通（0762）去年12月5G套餐用戶累計2.6億戶 。收報4.81元，升0.42%。

五礦資源（1208）：Ross Carroll辭任首席財務官。見52周低1.92元，收報1.95元，跌1.52%。

諾輝健康（6606）料去年收入升最少1.6倍。收報17.74元，升1.72%。

破頂股表現

破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見26.28元，收報26.18元，跌0.23%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8671.6元，收報8671.6元，升0.06%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1111.5元，收報1111.5元，升0.18%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1062.65元，收報1062.65元，升0.03%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見865.8元，收報865.8元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1039.65元，收報1039.4元，跌0.01%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見19元，收報18.8元，跌0.32%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1108.3元，收報1108.3元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見544.25元，收報544.25元，升0.01%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見119.7元，收報119.7元，升0.04%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1028.1元，收報1028.1元，升0.01%；鍋圈（2517）創上市新高，見10.9元，收報10.6元，升18.44%；知行汽車（1274）創上市新高，見47.25元，收報47.25元，升16.81%；中深建業（2503）創上市新高，見1.15元，收報1.14元，升6.54%；領悅服務（2165）創52周高，見0.82元，收報0.7元，升20.69%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.06元，收報2.06元，無升跌；中國秦發（0866）創52周高，見0.31元，收報0.295元，升5.36%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.195元，收報0.195元，升2.63%；碧瑤綠色集團（1397）創52周高，見0.91元，收報0.85元，跌1.16%；立基工程控股（1690）創52周高，見0.076元，收報0.076元，升1.33%；卓珈控股（1827）創52周高，見1.52元，收報1.52元，無升跌；領悅服務集團（2165）創52周高，見0.82元，收報0.7元，升20.69%；家鄉互動（3798）創52周高，見2.71元，收報2.68元，升5.93%；VICON HOLDINGS（3878）創52周高，見0.189元，收報0.18元，跌2.7%。

破底股方面

60隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.226元，收報0.238元，升4.39%；恒大物業（6666）低見0.365元，收報0.38元，升1.33%；建業新生活（9983）低見1.1元，收報1.35元，升0.75%；遠洋服務（6677）低見0.375元，收報0.375元，跌3.85%；禹洲（1628）低見0.075元，收報0.078元，跌4.88%；花樣年（1777）低見0.041元，收報0.047元，升11.9%；朗詩（0106）低見0.04元，收報0.059元，升7.27%；融信中國（3301）低見0.153元，收報0.166元，跌2.92%；中金（3908）低見8.76元，收報9.37元，升5.04%；招商證券（6099）低見5.57元，收報5.76元，升2.13%。

158隻股份創52周低，其中十隻包括，南航（1055）低見2.87元，收報2.98元，升2.05%；中海物業（2669）低見4.61元，收報4.62元，跌1.7%；康橋悅（2205）低見0.48元，收報0.53元，跌7.02%；佳寧娜（0126）低見0.223元，收報0.235元，無升跌；粤海置地（0124）低見0.53元，收報0.53元，無升跌；中海宏洋（0081）低見1.75元，收報1.83元，跌0.54%；新濠國際發展（0200）低見4.69元，收報4.92元，升2.5%；澳博（0880）低見2.15元，收報2.24元，升2.75%；銀河娛樂（0027）低見37.75元，收報38.5元，升0.52%；信德（0242）低見0.79元，收報0.82元，升2.5%。

異動股

上升異動股，包括，森浩集團（8285）收報0.054元，升42.11%；千盛集團控股（8475）收報0.58元，升41.46%；核心經濟投資（0339）收報0.345元，升38%；國華（0370）收報0.173元，升37.3%；榮陽實業（2078）收報0.13元，升30%；星空華文（6698）創上市新低，見6.57元，收報8.5元，升27.82%；御德國際控股（8048）收報0.044元，升25.71%；MBV INTL（1957）收報0.62元，升25.25%；天潤雲（2167）收報3.99元，升23.53%；禮建德集團（8455）收報0.027元，升22.73%；光啟科學（0439）收報0.087元，升22.54%。

下跌異動股，包括，愛帝宮（0286）創上市新低，見0.035元，收報0.081元，跌58.46%；衍匯亞洲（8210）收報0.044元，跌32.31%；偉鴻集團控股（3321）創上市新低，見0.185元，收報0.207元，跌32.13%；INFINITY L&T（1442）見52周低0.44元，收報0.44元，跌29.03%；環球戰略集團（8007）創上市新低，見0.105元，收報0.116元，跌27.04%；智富資源投資（0007）創上市新低，見0.039元，收報0.046元，跌24.59%；中國紅包（8316）見52周低0.1元，收報0.193元，跌21.86%；奧栢中國（8148）見52周低0.015元，收報0.016元，跌20%；圓美光電（8311）創上市新低，見0.034元，收報0.036元，跌18.18%；華鼎控股（3398）收報0.206元，跌16.94%；凱知樂國際（2122）收報0.051元，跌16.39%。

 

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