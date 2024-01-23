該會提到，在維持市場韌力及減輕對市場嚴重損害方面，會探索新的監管工具，以監察及調查業務跨越多個司法管轄區的公司，並且因應新興風險，去提升市場基礎設施及中介機構的風險管理能力。同時會繼續與中港及海外的監管機構緊密合作，打擊跨境市場失當行為。該會亦與香港警務處和投資者及理財教育委員會合作打擊投資騙案，並加強教育公眾。

至於在提升競爭力及吸引力方面，證監會提出，當中提到，會將更多與內地相關的衍生產品引入香港，以提升香港在風險管理方面的競爭力，並提出加強內地企業在港的業務版圖，擴展在港的業務活動。其亦尋求拓展海外網絡，以擴大香港的發行人及投資者基礎。與海外監管機構探討潛在合作機會或連通市場的可能。其亦會根據促進股票市場流動性專責小組的報告，落實其建議的中長期措施。

在推動金融市場轉型，該會提出運用區塊鏈及Web 3（即第三代互聯網）基礎技術，促進建立一個負責任和安全的金融科技生態系統。其亦指出、將內地碳市場與國際投資者連繫起來，以推動增長，並拓展本地ESG產品和市場，協力建構一個穩健而整全的ESG生態系統，及遏制漂綠行為。他們將竭力提高機構韌力及營運效率，並透過嚴格的預算編製和內部監控措施，確保財政資源足以支撐日常營運。

證監會主席雷添良表示，這份路線圖令本會較以往更具優勢，以堅定和創新的方式應對香港和其他地方的監管新挑戰，並勾勒出市場發展的路向。他們尤其致力發揮更積極的作用，以進一步加強香港作為聯通內地的獨特橋樑角色，將香港定位為人民幣業務及風險管理的離岸樞紐，以及支持國家發展和維護金融安全。行政總裁梁鳳儀表示，即使現時的金融罪行手法層出不窮，但證監會將在更堅實的基礎上保護投資者免受損害，將違規者繩之於法，以及靈活地運用一系列資源和工具，藉此取得正面的監管成效。

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