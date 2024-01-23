為打擊不法分子利用金融體系轉移非法資金，金管局正研究加快銀行業、監管當局與執法機構有效的訊息交換，以阻截非法資金。金管局今發表公眾諮詢文件，就容許認可機構為防範或偵測金融罪行而交換客戶帳戶訊息的建議徵詢意見，諮詢期則由今日起至今年3月29日。
金管局指出，近年全球各地包括香港的金融罪行個案大幅飆升，尤其是數碼詐騙，因此金管局邀請銀行業界及公眾人士，就促進認可機構之間的訊息交換，包括為認可機構提供法律保障而修訂有關法例，以及保護數據私隱與保密客戶資料的機制等方面提出意見。其建議的安排與其他國際金融中心的相關發展大致相同。
金管局認為，有需要加快訊息交換，以進一步支持科技及分析技術的進階應用，從而更有效地偵測及制止詐騙與傀儡戶口網絡，並阻截非法資金。
金管局總裁余偉文表示，該局去年收到與詐騙相關的銀行投訴超過1,200宗，是2022年全年的兩倍多。這與執法機構去年首10個月接獲的舉報詐騙個案增加52%（至33,923宗）的趨勢一致，涉及損失估計約72億港元。
他指出，全球詐騙及金融罪行風險急增，不法分子看準銀行的間存在的訊息差異，利用金融體系轉移和藏匿非法資金的情況日益增多。透過有效的訊息交換，銀行業、監管當局與執法機構可以在應對詐騙及金融罪行方面發揮關鍵作用，有助保障金融服務的消費者。
其他報道
胡錫進：股民相信黨及國家 籲國家重視保護股民 給予應有的回報
睇錯日股港股走勢 新加坡基金宣布關閉 去年稱「中港市場40年最好機遇」
日央行行長：若通脹目標實現在望 考慮結束負利率 料經濟逐步復蘇
半日沽空金額增70% 盈富、恒生中國企業沽空增近5倍及62倍
TVB:2023下半財年轉EBITDA 料全年LBITDA減少