金管局指出，近年全球各地包括香港的金融罪行個案大幅飆升，尤其是數碼詐騙，因此金管局邀請銀行業界及公眾人士，就促進認可機構之間的訊息交換，包括為認可機構提供法律保障而修訂有關法例，以及保護數據私隱與保密客戶資料的機制等方面提出意見。其建議的安排與其他國際金融中心的相關發展大致相同。

金管局認為，有需要加快訊息交換，以進一步支持科技及分析技術的進階應用，從而更有效地偵測及制止詐騙與傀儡戶口網絡，並阻截非法資金。

金管局總裁余偉文表示，該局去年收到與詐騙相關的銀行投訴超過1,200宗，是2022年全年的兩倍多。這與執法機構去年首10個月接獲的舉報詐騙個案增加52%（至33,923宗）的趨勢一致，涉及損失估計約72億港元。

他指出，全球詐騙及金融罪行風險急增，不法分子看準銀行的間存在的訊息差異，利用金融體系轉移和藏匿非法資金的情況日益增多。透過有效的訊息交換，銀行業、監管當局與執法機構可以在應對詐騙及金融罪行方面發揮關鍵作用，有助保障金融服務的消費者。

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