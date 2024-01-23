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摩通：1月份首21日料澳門賭收達130億 全月料最高見180億

摩根大通發表報告指，根據他們從渠道所得訊息顯示，1月份首21日的博彩收入約有130億元澳門元（下同），相當於日均賭收達6.19億元；單是過去一星期，日均賭收更增至6.28億元。這較去年12月份的日均5.99億元賭收為佳，亦比過去農曆年前的季節性偏淡的情況為好。日均賭收數據亦貼近過往農曆年日均6.3億元的水平。

從數據上反映出來，顯示中場賭收已經回復至2019年疫情前的105%至110%，貴賓博彩則按月持平並保持在低位數的20%水平。其料在農曆年前市況或轉淡靜，但是拉勻一月份全月賭收料仍可以達到175億至180億元水平，符合市場預期。其料金沙中國（1928）周四公布季度數據時，會顯示除息稅、折舊及攤銷前盈利按季增長8%至9%，並且提升至相當於2019年疫情前的85%，並料大部分營運商在營運成本、推廣及再投資的情況尚可。在邁向龍年，其對濠賭股的看法具建設性。

此外，澳門統計暨普查局資料顯示，2023年12月入境旅客較前年增加6.6倍至294.39萬人次，按月上升13.9%。留宿旅客的平均逗留時間2.2日，減少1.4日。12月內地旅客按年增加4.8倍至196.22萬人次。全年入境旅客共2821.3萬人次，按年增加3.9倍，恢復至2019年的71.6%；內地旅客佔1904.91萬人次，佔全年入境旅客人次67.5%，按年增加2.7倍。香港和國際旅客有719.58萬人次及145.96萬人次，各佔25.5%及5.2%，按年分別增加13倍及105.9倍。去年內地、香港和國際旅客分別回復到2019年的68.2%、 97.8%及47.6%。

 

 

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