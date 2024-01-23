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郭基泓：倡京港綠色金融互聯互通   促綠債來港發行

身兼北京市政協委員的新鴻基地產（0016）執行董事郭基泓，在北京市政協十四屆二次會議舉行第二次全體會議內，以《京港高水平交流互鑒，服務高質量發展大局》作大會發言。他建議，加強綠色金融互聯互通，例如促進綠色債券來港發行，並加強創科要素雙向流動及兩地文化藝術聯動。

他稱，去年京港合作會議第五次會議及第26屆京港洽談會在港成功舉行，通過京港合作會議機制，雙方達成了推進金融互聯，經貿互通，人文交流，科研創新等多方面的合作。香港的「八大中心」定位與北京「四個中心」建設方向高度互補，他認為在綠色金融、創科協作、文化傳承等方面合作前景廣闊。當中在綠色金融領域，他建議加強互聯互通，例如在已有合作基礎上，可拓寬綠色金融的互聯互通機制，促進內地綠色債券在香港的發行和交易，鼓勵國際資金進入內地進行綠色和可持續投資，為內地綠色金融開放和企業融資提供支持，共同推動綠色轉型和高質量發展。

至於在創科方面，他說要加強創科要素雙向流動，助力科技事業高質量發展，當中可以促進企業和京港園區相互交流和落地，鼓勵香港企業考察對接中關村自主創新示範區，用好北京的創科沃土，在京籌建研發中心和試驗基地；鼓勵在京科創型企業充分利用香港普通法體系、國際金融和貿易優勢，深度參與香港北部都會區的開發建設，尤其是將較爲成熟的科創成果，在港進行市場資源對接和成果轉化，實現「並船出海」,有機調動雙方自身優勢，開拓國際市場。

至於加強兩地文化藝術聯動方面，他說，京港兩地可利用國家大劇院和香港西九龍戲曲中心等國際一流舞臺，做大兩地藝術團體的雙向交流，將傳統文藝演出搬上更大舞臺。用好兩地「故宮」這一文化IP，推出在北京看「上集」，在香港看「下集」的兩地故宮「聯動」活動，共同推動中華文化繁榮發展。

郭基泓表示，國家「十四五」規劃進度過半、任務過半，面對複雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，北京和香港都應擔當更重要角色。作爲港區政協委員，他亦將發揮雙重積極作用，為推動京港合作、國家高質量發展和中國式現代化建設做出更大貢獻。

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