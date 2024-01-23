admanGo指，去年初香港經濟自受內地通關安排和擺脫疫情等正面影響而迎來整體性的復甦，各行業均願意投放更多資源在宣傳推廣上，令第一季的廣告支出錄得高達21%按年增長。

開關後，自由行的消費模式轉變加上港人在疫情後增加對外遊的需求，令第二季廣告開支增長放緩至5.5%。廣告商亦因應市況部署旅遊旺季及節日的宣傳策略，在傳統暑期旅遊旺季的第三季廣告開支錄得按年2.6%下跌，但在節日購物氣氛濃厚的第四季則錄得1.3%按年增長。

媒體方面，社交媒體在2023年的廣告開支錄得按年14%升幅，當中Instagram的廣告開支錄得高達按年39%升幅，流動廣告亦錄得按年12%升幅，顯示數碼媒體在2023年繼續受到廣告商重視，而戶外廣告的廣告開支亦錄得按年11%升幅，是表現最好的傳統媒體。

2023年十大最高廣告支出行業分別是銀行、信用卡及投資服務，按年跌12%﹔藥物及醫護，按年升7%﹔浴室及家居用品，按年升4%﹔化妝及護膚用品，按年升18%﹔餐廳，按年升24%﹔零售，按年跌1%﹔地產，按年跌5%﹔旅遊，按年升113%﹔健美食品及補充劑，按年升13%﹔飲品，按年跌3%。

當中，疫情後港人對外遊的熱情有增無減，十大廣告開支最高行業中，旅遊業在2023年錄得按年113%上升，升幅在十大行業中排名第一，排名從2022年第二十位上升至2023年第八位。

排名第一的銀行、信用卡及投資服務雖然在2023年錄得按年12%跌幅，但在十大品牌集團中排名第四位的匯豐集團及第六位的恒生銀行，在2023年的廣告開支分別錄得按年22%下跌及28%上升，反映個別銀行不同的宣傳策略。

地產發展商因應市況調整新盤銷售安排，令行業在2023年的廣告開支錄得按年5%跌幅，由2022年第六位，輕微下跌至2023年第七位。

港鐵在2023的廣告開支錄得按年202%增長，以升幅計在十大品牌集團排名第一，其他錄得按年上升的集團包括排名第三的DFI零售集團的升4%，以及第五位的LVMHGroup升22%。

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