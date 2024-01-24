人行去年分別於3月和9月宣布下調金融機構存款準備金率，兩次各降準25個基點。對上一次降準50基點是2021年12月6日。

潘功勝又指，人行將強化跨周期和逆周期調節，為經濟增長和物價穩定創造良好的貨幣金融環境。一是把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為掌握貨幣政策的重要考量。要堅守貨幣政策目標，維持貨幣幣值穩定，並以此促進經濟增長。 二是優化金融資源投向。三是加強政策協調與配合。

潘功勝指，總量方面，2024年，將綜合運用多種貨幣政策工具，維持流動性合理充裕，使社會融資規模、貨幣供給量與經濟成長及物價水準預期目標相符。在節奏上掌握新增信貸的均衡投放，增強信貸增長的穩定性。 結構方面，將持續優化信貸結構，加大對民營企業、小微企業的金融支持，落實好不久前發布的金融支持民營經濟25條舉措，提升金融服務實體經濟質效。

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