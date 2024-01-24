過去6次人行降準，翌日恒指表現3升3跌，下跌的集中於2022年至23年3月的連續3次降準。而上述6次降準中的第一次，恒指處於27300點水平，到第6次降準，恒指處於18000點水平。

恒指今早高開248點，高位升621點，低位升58點，高低波幅563點。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為47.02%，下跌為18.28%，無升跌為34.69%。

恒指收市升545點或3.56%，報15899點，大市成交金額1288億元，較上日增加3.82%，是1月17日1305.41億元成交後最多；國指升212點或4.13%，報5353點。恒生科技指數收報3281點，升4.24%。

藍籌股成交金額659.72億元，佔大市成交51.22%；科指成份股成交金額359.63億元，佔大市成交27.92%；國指成份股成交金額560.28億元，佔大市成交43.5%。

24隻雙櫃台股，總成交0.53億元人民幣，相當於約0.57億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.66%，至115.35億元，佔大市成交8.95%。牛熊證成交金額47.47億元，減少11.95%；窩輪成交金額67.87億元，增加18.35%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、建行（0939）貢獻恒指較多。中生製藥（1177）、藥明康德（2359）、潤啤（0291）拖累大市。

藍籌79隻升，2隻下跌，1隻無升跌。新奧（2688）升9.09%，收報55.2元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌1.68%，收報2.93元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報80.1元，升7.44%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報37.2元，跌0.4%。

恒指升穿10天線(15682.13點)，上試20天線(16133.25點)。科指升穿10天線(3263.4點)。

北水南下合計淨流入19.81億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出5.39億元人民幣，終止連續2日流入。

三大指數表現

恒指曾升最多4.05%，是2023年11月15日後最大升幅，當日升幅為4.05%。高見15975.11點，是1月16日16197.04點後最高。今日收市報15899.87點，是1月15日後收市新高，當日報16216.33點。連升2日，累計升938.69點，對上一次連升2日是2023年12月28日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是1月12日。

科指曾升最多4.95%，是1月23日後最大升幅，當日升幅為5.18%。高見3303.72點，是1月16日3413.37點後最高。收市報3281.16點，是1月16日後收市新高，當日報3325.93點。連升2日，累計升245.69點，對上一次連升2日是2023年12月28日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2023年12月12日。

國指曾升最多4.69%，是2023年7月25日後最大升幅，當日升幅為5.48%。高見5382.11點，是2024年1月16日5454.58點後最高。今日收市報5353.05點，是2024年1月15日後收市新高，當日報5446.52點。連升2日，累計升351.1點，對上一次連升2日是2023年12月28日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2024年1月12日。

午後消息股表現

阿里影業（1060）與吉卜力工作室合作達共識 開發沉浸式展覽。收報0.42元，升5%。

今早及隔晚消息股表現

阿里（9988）獲馬雲、蔡崇信2億美元增持 曾升逾6% 創7個月最大升幅。收報72.6元，升7.32%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，東方甄選（1797）收報26.4元，升6.02%。維達國際（3331）收報23.25元，升0.87%。

丘鈦科技（1478）盈警料去年少賺最多45%。收報3.27元，升1.55%。

中遠海能（1138）盈喜料去年最多賺39億人幣。收報7.65元，升2.82%。

京東（9618）伙深圳南山發2000萬人幣消費券，涵蓋港澳消費者。收報90.4元，升4.69%。

中信證券（6030）去年淨利潤跌7.6%至197億人幣。收報16元，升2.96%。

上海石化（0338）料去年蝕最少12.7億人幣。收報1.06元，升2.91%。

長城汽車（2333）去年少賺15%至70億元人幣。收報8.54元，跌4.04%。

國泰君安（1788）料去年淨利潤升最多1.65倍。收報0.53元，升6%。

鄺肖卿增持新地（0016），涉資5306萬。收報75.95元，升1.95%。

阿里減持快狗打車（2246）至5.74%。快狗打車收報0.405元，升1.25%。

破頂股表現

破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見26.76元，收報26.72元，升2.06%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見332.9元，收報332.8元，升0.85%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1117元，收報1117元，升0.49%；華夏納指（3086）創上市新高，見35.66元，收報35.64元，升1.02%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見866.45元，收報865.8元，無升跌；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1039.75元，收報1039.4元，無升跌；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1108.45元，收報1108.45元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見544.35元，收報544.35元，升0.02%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.546元，收報4.546元，升0.62%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.408元，收報3.408元，升1.85%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見42.54元，收報42.54元，升1%；鍋圈（2517）創上市新高，見11.7元，收報10.94元，升3.21%；知行汽車（1274）創上市新高，見50.25元，收報50.25元，升6.35%；優必選（9880）創上市新高，見94.6元，收報93.1元，升8.76%；中深建業（2503）創上市新高，見1.26元，收報1.23元，升7.89%；中煤能源（1898）創52周高，見7.72元，收報7.69元，升7.55%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.335元，收報0.335元，升3.08%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.06元，收報2.06元，無升跌；康大食品（0834）創52周高，見0.36元，收報0.36元，升14.29%；中國秦發（0866）創52周高，見0.375元，收報0.375元，升27.12%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.195元，收報0.195元，無升跌；立基工程控股（1690）創52周高，見0.076元，收報0.076元，無升跌；港亞控股（1723）創52周高，見0.235元，收報0.223元，升2.29%；中廣核電力（1816）創52周高，見2.24元，收報2.22元，升5.21%；九興控股（1836）創52周高，見10.58元，收報10.44元，升2.55%。

破底股方面

58隻股份創上市新低，其中十隻包括，康橋悅（2205）低見0.44元，收報0.475元，跌10.38%；遠洋服務（6677）低見0.31元，收報0.38元，升1.33%；稻草熊（2125）低見0.41元，收報0.41元，跌4.65%；包浩斯（0483）低見0.365元，收報0.405元，跌1.22%；江山控股（0295）低見0.019元，收報0.02元，跌44.44%；中國天弓控股（0428）低見0.122元，收報0.178元，升3.49%；包浩斯國際（0483）低見0.365元，收報0.405元，跌1.22%；利記（0637）低見0.156元，收報0.166元，跌7.26%；中基長壽科學（0767）低見0.112元，收報0.12元，跌6.25%；茂業國際（0848）低見0.15元，收報0.151元，跌3.21%。

101隻股份創52周低，其中十隻包括，佳寧娜（0126）低見0.221元，收報0.234元，跌0.43%；粤海置地（0124）低見0.53元，收報0.54元，升1.89%；五菱（0305）低見0.325元，收報0.325元，跌5.8%；零跑（9863）低見19.6元，收報21.1元，跌5.38%；有線（1097）低見0.032元，收報0.035元，升2.94%；華置（0127）低見0.98元，收報1.02元，升0.99%；富臨（1443）低見0.174元，收報0.182元，跌0.55%；1957 & Co.（8495）低見0.195元，收報0.195元，無升跌；上海復旦（1385）低見10.24元，收報10.86元，升0.93%；潤啤（0291）低見27.55元，收報29.25元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，智美體育（1661）收報0.077元，升57.14%；龍輝國際控股（1007）創上市新低，見0.54元，收報0.95元，升48.44%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.189元，升38.97%；基石控股（1592）收報0.079元，升31.67%；新耀萊（0970）收報1.89元，升31.25%；圓美光電（8311）收報0.047元，升30.56%；中國秦發（0866）創52周高，見0.375元，收報0.375元，升27.12%；華美樂樂（8429）收報0.044元，升25.71%；中核國際（2302）收報2.05元，升24.24%；華康生物醫學（8622）收報0.149元，升22.13%。

下跌異動股，包括，江山控股（0295）創上市新低，見0.019元，收報0.02元，跌44.44%；森浩集團（8285）創上市新低，見0.037元，收報0.037元，跌31.48%；川控股（1420）創上市新低，見0.063元，收報0.065元，跌17.72%；京維集團（1195）創上市新低，見0.014元，收報0.014元，跌17.65%；脈資資源（8186）收報1.96元，跌17.3%；比高集團（8220）收報0.73元，跌17.05%；元亨燃氣（0332）收報0.039元，跌17.02%；萬星控股（8093）創上市新低，見0.075元，收報0.075元，跌16.67%；國瑞健康（2329）收報0.026元，跌16.13%；國聯通信（8060）創上市新低，見0.031元，收報0.035元，跌14.63%。

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