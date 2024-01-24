moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市升545點 兩日累升938點 國指創半年最大升幅 北水轉流入

當傳聞2萬億等撐市措施未獲官方認證，市場半日仍審慎行事時，人行行長潘功勝突然於A股收市後公布將於2月5日降準0.5個百分點，幅度是近兩年最大，以及公布明天下調支農支小再貸款、再貼現利率0.25個百分點，推動社會綜合融資成本穩中有降。潘功勝表示，要把推動價格回升作為把握貨幣政策的重要考量，增加居民收入，擴大就業。人行落實降準、降息，利用政策刺激通脹、內需，用實際行動回應市場，觀望可掃除市場多少疑慮，但短線則刺激恒指抽升最多621點或4.05%，創兩個月最大升幅，升穿10天線，上試20天線，兩日累升938點；國指更創7月25日後最大升幅。消息於A股市後公布，南水終止連續2日流入，而北水則轉流入。

過去6次人行降準，翌日恒指表現3升3跌，下跌的集中於2022年至23年3月的連續3次降準。而上述6次降準中的第一次，恒指處於27300點水平，到第6次降準，恒指處於18000點水平。

恒指今早高開248點，高位升621點，低位升58點，高低波幅563點。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為47.02%，下跌為18.28%，無升跌為34.69%。

恒指收市升545點或3.56%，報15899點，大市成交金額1288億元，較上日增加3.82%，是1月17日1305.41億元成交後最多；國指升212點或4.13%，報5353點。恒生科技指數收報3281點，升4.24%。

藍籌股成交金額659.72億元，佔大市成交51.22%；科指成份股成交金額359.63億元，佔大市成交27.92%；國指成份股成交金額560.28億元，佔大市成交43.5%。

24隻雙櫃台股，總成交0.53億元人民幣，相當於約0.57億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.66%，至115.35億元，佔大市成交8.95%。牛熊證成交金額47.47億元，減少11.95%；窩輪成交金額67.87億元，增加18.35%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、建行（0939）貢獻恒指較多。中生製藥（1177）、藥明康德（2359）、潤啤（0291）拖累大市。

藍籌79隻升，2隻下跌，1隻無升跌。新奧（2688）升9.09%，收報55.2元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌1.68%，收報2.93元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報80.1元，升7.44%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報37.2元，跌0.4%。

恒指升穿10天線(15682.13點)，上試20天線(16133.25點)。科指升穿10天線(3263.4點)。

北水南下合計淨流入19.81億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出5.39億元人民幣，終止連續2日流入。

三大指數表現

恒指曾升最多4.05%，是2023年11月15日後最大升幅，當日升幅為4.05%。高見15975.11點，是1月16日16197.04點後最高。今日收市報15899.87點，是1月15日後收市新高，當日報16216.33點。連升2日，累計升938.69點，對上一次連升2日是2023年12月28日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是1月12日。

科指曾升最多4.95%，是1月23日後最大升幅，當日升幅為5.18%。高見3303.72點，是1月16日3413.37點後最高。收市報3281.16點，是1月16日後收市新高，當日報3325.93點。連升2日，累計升245.69點，對上一次連升2日是2023年12月28日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2023年12月12日。

國指曾升最多4.69%，是2023年7月25日後最大升幅，當日升幅為5.48%。高見5382.11點，是2024年1月16日5454.58點後最高。今日收市報5353.05點，是2024年1月15日後收市新高，當日報5446.52點。連升2日，累計升351.1點，對上一次連升2日是2023年12月28日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2024年1月12日。

午後消息股表現

阿里影業（1060）與吉卜力工作室合作達共識 開發沉浸式展覽。收報0.42元，升5%。

今早及隔晚消息股表現

阿里（9988）獲馬雲、蔡崇信2億美元增持 曾升逾6% 創7個月最大升幅。收報72.6元，升7.32%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，東方甄選（1797）收報26.4元，升6.02%。維達國際（3331）收報23.25元，升0.87%。

丘鈦科技（1478）盈警料去年少賺最多45%。收報3.27元，升1.55%。

中遠海能（1138）盈喜料去年最多賺39億人幣。收報7.65元，升2.82%。

京東（9618）伙深圳南山發2000萬人幣消費券，涵蓋港澳消費者。收報90.4元，升4.69%。

中信證券（6030）去年淨利潤跌7.6%至197億人幣。收報16元，升2.96%。

上海石化（0338）料去年蝕最少12.7億人幣。收報1.06元，升2.91%。

長城汽車（2333）去年少賺15%至70億元人幣。收報8.54元，跌4.04%。

國泰君安（1788）料去年淨利潤升最多1.65倍。收報0.53元，升6%。

鄺肖卿增持新地（0016），涉資5306萬。收報75.95元，升1.95%。

阿里減持快狗打車（2246）至5.74%。快狗打車收報0.405元，升1.25%。

破頂股表現

破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見26.76元，收報26.72元，升2.06%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見332.9元，收報332.8元，升0.85%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1117元，收報1117元，升0.49%；華夏納指（3086）創上市新高，見35.66元，收報35.64元，升1.02%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見866.45元，收報865.8元，無升跌；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1039.75元，收報1039.4元，無升跌；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1108.45元，收報1108.45元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見544.35元，收報544.35元，升0.02%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.546元，收報4.546元，升0.62%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.408元，收報3.408元，升1.85%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見42.54元，收報42.54元，升1%；鍋圈（2517）創上市新高，見11.7元，收報10.94元，升3.21%；知行汽車（1274）創上市新高，見50.25元，收報50.25元，升6.35%；優必選（9880）創上市新高，見94.6元，收報93.1元，升8.76%；中深建業（2503）創上市新高，見1.26元，收報1.23元，升7.89%；中煤能源（1898）創52周高，見7.72元，收報7.69元，升7.55%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.335元，收報0.335元，升3.08%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.06元，收報2.06元，無升跌；康大食品（0834）創52周高，見0.36元，收報0.36元，升14.29%；中國秦發（0866）創52周高，見0.375元，收報0.375元，升27.12%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.195元，收報0.195元，無升跌；立基工程控股（1690）創52周高，見0.076元，收報0.076元，無升跌；港亞控股（1723）創52周高，見0.235元，收報0.223元，升2.29%；中廣核電力（1816）創52周高，見2.24元，收報2.22元，升5.21%；九興控股（1836）創52周高，見10.58元，收報10.44元，升2.55%。

破底股方面

58隻股份創上市新低，其中十隻包括，康橋悅（2205）低見0.44元，收報0.475元，跌10.38%；遠洋服務（6677）低見0.31元，收報0.38元，升1.33%；稻草熊（2125）低見0.41元，收報0.41元，跌4.65%；包浩斯（0483）低見0.365元，收報0.405元，跌1.22%；江山控股（0295）低見0.019元，收報0.02元，跌44.44%；中國天弓控股（0428）低見0.122元，收報0.178元，升3.49%；包浩斯國際（0483）低見0.365元，收報0.405元，跌1.22%；利記（0637）低見0.156元，收報0.166元，跌7.26%；中基長壽科學（0767）低見0.112元，收報0.12元，跌6.25%；茂業國際（0848）低見0.15元，收報0.151元，跌3.21%。

101隻股份創52周低，其中十隻包括，佳寧娜（0126）低見0.221元，收報0.234元，跌0.43%；粤海置地（0124）低見0.53元，收報0.54元，升1.89%；五菱（0305）低見0.325元，收報0.325元，跌5.8%；零跑（9863）低見19.6元，收報21.1元，跌5.38%；有線（1097）低見0.032元，收報0.035元，升2.94%；華置（0127）低見0.98元，收報1.02元，升0.99%；富臨（1443）低見0.174元，收報0.182元，跌0.55%；1957 & Co.（8495）低見0.195元，收報0.195元，無升跌；上海復旦（1385）低見10.24元，收報10.86元，升0.93%；潤啤（0291）低見27.55元，收報29.25元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，智美體育（1661）收報0.077元，升57.14%；龍輝國際控股（1007）創上市新低，見0.54元，收報0.95元，升48.44%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.189元，升38.97%；基石控股（1592）收報0.079元，升31.67%；新耀萊（0970）收報1.89元，升31.25%；圓美光電（8311）收報0.047元，升30.56%；中國秦發（0866）創52周高，見0.375元，收報0.375元，升27.12%；華美樂樂（8429）收報0.044元，升25.71%；中核國際（2302）收報2.05元，升24.24%；華康生物醫學（8622）收報0.149元，升22.13%。

下跌異動股，包括，江山控股（0295）創上市新低，見0.019元，收報0.02元，跌44.44%；森浩集團（8285）創上市新低，見0.037元，收報0.037元，跌31.48%；川控股（1420）創上市新低，見0.063元，收報0.065元，跌17.72%；京維集團（1195）創上市新低，見0.014元，收報0.014元，跌17.65%；脈資資源（8186）收報1.96元，跌17.3%；比高集團（8220）收報0.73元，跌17.05%；元亨燃氣（0332）收報0.039元，跌17.02%；萬星控股（8093）創上市新低，見0.075元，收報0.075元，跌16.67%；國瑞健康（2329）收報0.026元，跌16.13%；國聯通信（8060）創上市新低，見0.031元，收報0.035元，跌14.63%。

其他報道

蘋果董事會據報向庫克施壓 要求提供Apple Car交付計劃 否則取消做車

人行行長：將於2月5日降準0.5個百分點 提供1萬億流動性

惠譽：料今年中央政府財政政策更積極 內地評級有下調壓力

滬深三大指數午後回勇 滬指重上2800點

HashKey Capital伙富時羅素發布虛擬資產三大指數

中證監：建設以投資者為本市場 無合理回報就不是合格上市公司

廢墟論｜許正宇：宏觀因素會影響全世界國際金融中心

阿里影業與吉卜力工作室合作達共識 開發沉浸式展覽

【有片：埋身擊】比特幣以太幣處於回吐階段 料可重展下一階段升勢

金發局與沙特FSDP簽諒解備忘錄 促金融、資本市場互通

半日沽空金額減24% 盈富沽空減48%

恒指半日升幅收窄至122點 10天線得而復失 阿里升4%