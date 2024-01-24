中國人民銀行行長潘功勝今日在國新辦新聞發布會上透露，人民銀行、國家金融監管總局將聯合發布文件，完善經營性物業貸款政策，支持房地產企業發展，擴大資金使用範圍，改善房企流動性狀況。
去年11月已傳出人民銀行、住建部、國家金融監督管理總局和中證監四部委於召集了六家頭部開發商參加座談會，調研當前行業狀況與房企需求，各家房企均派出CFO參會。
當時參會企業提出放鬆預售資金監管、增加經營性物業貸款額度等多個訴求。
其後，則陸續傳出內地金融監管部門考慮允許銀行向房企提供無抵押的流動資金貸款，為房地產緊張的資金鏈紓困。
以及傳出多間內銀包括建行（0939）、郵儲行（1658）等召集內房企召開座談會或深入交流，並指各家房企會上就債券承銷與投資、經營性物業貸款、銀行授信增額、境外及跨境融資等方面進行交流。而郵儲行更稱該行第一時間下發非國營房企業重點支援名單，明確業務策略，確保精準滴灌。重點支持房企公開市場債券融資、優質樓盤項目建設和經營性物業抵押貸款。
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