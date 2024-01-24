涉及互聯互通的措施包括將「債券通」項下債券納入香港金管局人民幣流動資金安排的合格抵押品；其次是進一步開放境外投資者參與境內債券回購業務，支持所有已進入銀行間債券市場的境外機構參與債券回購。最後是發布優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點的實施細則，拓展和便利大灣區個人投資渠道。

至於旨在便香港及內地居民方面，人行及金管局提出在大灣區實施港澳居民購房支付便利化政策，滿足港澳居民置業需要。其次是擴大深港跨境徵信合作試點範圍，便利深港企業跨境融資。最後是深化數字人民幣跨境試點，為香港和內地居民企業帶來更多便利。

下一步，中國人民銀行將與內地及香港金融管理部門密切配合，共同推動各項政策舉措落地見效，進一步優化金融服務，加強金融合作，助推香港國際金融中心發展。

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