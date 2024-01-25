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港股ADR升181點 夜期高水190點 美期升亞股個別發展

美股個別發展，港股ADR升181點或1.17%，報15490點，即月恒指夜期升153點，報16090點，夜期高水190點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.99%，折合報284.58元；阿里巴巴（9988）升1.23%，折合報73.49元；美團（3690）升1.76%，折合報71.54元；匯控（0005）升1.07%，折合報60.59元；建行（0939）升0.8%，折合報4.62元。

道期現升0.121%；標期現升0%；納期現跌0.06%。日本東證指數現跌0.17%；韓國KOSPI指數現跌0.37%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.23%。

VIX指數隔晚升4.7%或0.59點，報13.14點。

紐油現升0.38%或0.28美元，報75.38美元；布油現升0.61%或0.49美元，報80.04美元；金價現升0.1%或2.14美元，報2016.03美元；LME 銅期貨隔晚升1.87%或157.5美元，報8562.5美元。美國10年期債息現升0.27%或0.0115厘，報4.1877厘。

今日焦點股份可留意：

金沙（1928）宣布人事變動，主席戈德斯坦不再任行政總裁，王英偉晉身行政副主席。

偉易達（0303）2.6億收購德國電話方案商資產。

人行「放生」商用物業開發商，可向內銀借錢還債。

東方甄選（1797）中期盈利跌57%至2.5億人幣，續不派息。

國泰（0293）去年12月客量增1.2倍，全年客量回復至疫前51%水平。

澳博（0880）上葡京開設武術和AI主題體驗館。

中國生物製藥（1177）過去逾3個月出資2.3億，購7840萬股。

南早：馬雲已取代軟銀成為阿里（9988）最大股東。

鄺肖卿斥2957萬增持新地（0016）

 

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