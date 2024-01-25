金沙中國（1928）公布，控股股東Las Vegas Sands Corp.（「LVS」）公布業績，金沙中國第四季淨收益總額按年增323%至18.6億美元，淨收入為2.88億美元，去年同期淨虧損3.48億美元。全年計，淨收益總額增307%至65.3億美元，淨收入為6.96億美元，去年同期則淨虧損15.8億美元。第四季的經調整物業EBITDA為6.54億美元，去年同期LBITDA為5100萬美元；全年業EBITDA為22.2億美元，去年同期為LBITDA 3.24億美元。
LVS主席兼行政總裁羅伯特‧戈德斯坦(Robert G. Goldstein)表示，於澳門，所有分部於季內持續復蘇，對經營環境持續提升感到十分欣喜，熱切期待未來年度澳門迎來增長機會。
Goldstein表示，佔有澳門市場最大的EBITDA份額，且遙遙領先。相信竣工後的澳門倫敦人將達到且或會超過澳門威尼斯人的盈利能力。
LVS總裁兼營運總裁Patrick Dumont表示，第四季，於澳門的轉碼分部贏款率為2.16%。於澳門，如達到預期的轉碼下注額分部贏款率，則於第四季的利潤率該為35.9%，較第三季增長100個基點。
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