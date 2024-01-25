LVS主席兼行政總裁羅伯特‧戈德斯坦(Robert G. Goldstein)表示，於澳門，所有分部於季內持續復蘇，對經營環境持續提升感到十分欣喜，熱切期待未來年度澳門迎來增長機會。

Goldstein表示，佔有澳門市場最大的EBITDA份額，且遙遙領先。相信竣工後的澳門倫敦人將達到且或會超過澳門威尼斯人的盈利能力。

LVS總裁兼營運總裁Patrick Dumont表示，第四季，於澳門的轉碼分部贏款率為2.16%。於澳門，如達到預期的轉碼下注額分部贏款率，則於第四季的利潤率該為35.9%，較第三季增長100個基點。

其他報道

港股ADR升181點 夜期高水190點 美期升亞股個別發展

銀河聯昌：央行內房救市措施 對行業總體影響有限

道指跌99點 標指再創即市及收市新高 金龍指數連升兩日

北水增持鼎豐 減持融創中國