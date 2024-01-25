恒指今早高開90點或0.57%，報15989點，大市成交金額26億元；國指今早高開20點或0.38%，報5373點。恒生科技指數開市報3282點，升0.03%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為9.47%，下跌為3.05%，無升跌為87.47%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。理想汽車（2015）、創科實業（0669）、恒生（0011）拖累大市。
藍籌42隻升，8隻下跌，32隻無升跌。港交所（0388）升3.09%，報246.6元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌0.67%，報88.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，10隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）開市報107.4元，升2.19%；跌幅最大的是東方甄選（1797）開市報24.7元，跌6.44%。
恒指高於10天線(15650.92點)，上試20天線(16101.51點)。科指高於10天線(3241.3點)。
金沙中國（1928）：第四季、全年轉賺。金沙宣布人事變動，主席戈德斯坦不再任行政總裁，王英偉晉身行政副主席。開市報21.7元，升0.7%。
偉易達（0303）2.6億收購德國電話方案商資產。無成交，報46.2元。
人行「放生」商用物業開發商，可向內銀借錢還債。中海外（0688）開市報11.96元，升1.53%；龍湖（0960）開市報9.08元，升2.14%；華潤置地（1109）開市報23.15元，升0.65%。
東方甄選（1797）中期盈利跌57%至2.5億人幣，續不派息。開市報24.7元，跌6.44%。
國泰（0293）去年12月客量增1.2倍，全年客量回復至疫前51%水平。開市報7.81元，跌1.14%。
澳博（0880）上葡京開設武術和AI主題體驗館。無成交，報2.34元。
中國生物製藥（1177）過去逾3個月出資2.3億，購7840萬股。開市報2.95元，升0.68%。
南早：馬雲已取代軟銀成為阿里（9988）最大股東。開市報73元，升0.55%。
鄺肖卿斥2957萬增持新地（0016）。開市報76.35元，升0.53%。
破頂股包括，知行汽車（1274）創上市新高，見50.5元，開市報50.5元，升0.5%；中煤能源（1898）創52周高，見7.8元，開市報7.8元，升1.43%。
異動股
上升異動股，包括，大洋集團（1991）開市報0.165元，升14.58%；裕承科金（0279）開市報0.041元，升13.89%；新時代能源（0166）開市報0.078元，升13.04%；卓航控股（1865）開市報0.046元，升9.52%；佳兆業美好（2168）開市報1.03元，升8.42%；康寧傑瑞製藥－Ｂ（9966）開市報5.04元，升8.15%；3D MEDICINES（1244）開市報6.02元，升7.89%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報0.98元，升7.69%；醫脈通（2192）開市報6.99元，升7.54%。
下跌異動股，包括，九江銀行（6190）開市報6.03元，跌10%；智美體育（1661）開市報0.071元，跌7.79%；東方甄選（1797）開市報24.7元，跌6.44%；泰達生物（8189）開市報0.085元，跌5.56%；蔚來（9866）開市報46.8元，跌4.97%；馬可數字科技（1942）開市報1.34元，跌4.96%；恒益控股（1894）開市報0.32元，跌4.48%。
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