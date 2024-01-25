恒指今早高開90點或0.57%，報15989點，大市成交金額26億元；國指今早高開20點或0.38%，報5373點。恒生科技指數開市報3282點，升0.03%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為9.47%，下跌為3.05%，無升跌為87.47%。