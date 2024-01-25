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內地傳停12省交通基建 標普：項目更難融資將削城投信用指標

早前外電指內地要求12個債務狀况嚴重的省份，暫停部分由國家資助的基建項目，以防止債務進一步增長。標普發表報告，認為相關政策會令專注於高速公路和鐵路的城投企業（LGFV）的融資受限，相關資產變為擱淺資產（stranded assets），削弱他們的信用指標。

擱淺資產為因市場變化，而失去其應有價值的投資或資產。標普報告指，官方對由債務支持的基建支出審查趨向嚴格，使這些城投企業更難償還已用於建設的債務，情况對於尚未完成並產生現金流的項目更為嚴重。 

標普指，政策轉變會對12個省份建設高速公路和城際鐵路的城投企業造成最嚴重的打擊，當地有數以十計相關融資平台，而當地高速公路和城軌交通基建已經過度建設。標普估計，全國城軌交通和高速公路產業的未償債務超過12萬億元人民幣。

標普指，12個省份佔全國基建投資相當大部分，如廣西和雲南在2022年基建投資均達1萬億元人民幣，相關政策轉變將會影響大量資產和投資。標準普爾全球評級信用分析師Christopher Yip表示，內地政府轉變對基建的資助，並重新關注基建效率，在經歷多年不受控制的增長之後，政策將是重大變化。

 

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