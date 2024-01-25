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景順：人行降準幅度時間超預期 仍料內地不會推大規模刺激

人行昨日公布，將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，是自去年9月份以來的首次，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，下調幅度大於預期，時間亦早於預期，為市場帶來正面驚喜。 

趙耀庭認為，降準本身不太可能對經濟增長產生深遠的影響。過去降準是為推動信貸供應，以帶動經濟發展，不過今次經濟問題不在於信貸供應，而在於信貸需求，或缺乏信貸需求，是次降準是為提振市場信心。企業信心好轉或貸款市場報價利率大幅下調，可能更有望帶動信貸增長大幅回升。

趙耀庭表示，市場希望政策制定者推出大規模政策來支持相關基本因素，例如私營公司資本開支及家庭消費，不過他仍然認為，政策制定者不會傾向於實施此類措施。因為通往經濟正常化的道路在於中國家庭及企業資本，而不是實施大規模刺激措施，這不能解決中國的結構性經濟問題。

趙耀庭認為，最終讓基本因素重回正軌，需要信心及情緒的顯著改善，目前政策制定者認識到這一點，因此為何近期大多數措施旨在提振市場信心。

 

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