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中銀料機管局零售債每手可獲派3手 工銀料與去年綠債相約

中銀香港（2388）表示，機管局零售債券認購反應熱烈，預料錄得約兩倍超額認購，客戶可獲分派約3手。該行個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，經他們認購的人數為市場最多，客戶平均認購9手。他認為，機管局零售債券可以鎖定未來兩年半每年定息4.25厘，在市場將會減息的預期下具有吸引力。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐則預期，預期今年機管局零售債券認購，與去年政府綠債情况相若，認購8手或以下可獲全數分配。他表示市場認購反應正面，每人平均認購8手，反映是次機管局零售債券有一定吸引力。

尹可豐表示，相對現時市場上的高息產品，符合機管局債券特性如入場門檻低、派息密度高、彈性大及風險低等條件的產品，於市場上較少見。因此雖然是次債券息率回報4.25厘較去年銀債、綠債低，但由於市場普遍預期下半年很大機會步入減息週期，加上近期港股市場波動，對追求穩定派息、傾向採取防守性投資策略的投資者或退休人士，仍具有吸引力。

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