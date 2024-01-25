工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐則預期，預期今年機管局零售債券認購，與去年政府綠債情况相若，認購8手或以下可獲全數分配。他表示市場認購反應正面，每人平均認購8手，反映是次機管局零售債券有一定吸引力。

尹可豐表示，相對現時市場上的高息產品，符合機管局債券特性如入場門檻低、派息密度高、彈性大及風險低等條件的產品，於市場上較少見。因此雖然是次債券息率回報4.25厘較去年銀債、綠債低，但由於市場普遍預期下半年很大機會步入減息週期，加上近期港股市場波動，對追求穩定派息、傾向採取防守性投資策略的投資者或退休人士，仍具有吸引力。

其他報道

沛嘉醫療去年收入增長最多八成

匯豐：今日約2.7萬名客戶兌換鈔票 指定櫃員機提取迎新鈔可獲20元現金券

中海油料今年油價在75至85美元範圍 2026年油當量增至8億桶

中國罕王盈喜 料去年扭虧賺最少1.4億人幣

匯豐：機管局零售債券公眾認購反應熱烈

花旗與友邦銀保協議第10年 銀保客戶增21倍

龍光據報擬在4月前達成境外債重組計劃

廣深鐵路料去年扭虧賺最少10億人幣

信銀：機管局零售債反應符預期 人均認購10萬元

壽司郎南昌V walk店2月1日開幕 堂食滿100元可獲贈Tote Bag乙個

軟銀：完成減持6400萬份阿里實物ADR 將錄667億投資收入

Shein據報去年底擬折讓三成售股不果

新地郭基泓：一田減規模非看淡後市 大埔屯門將設新店

中信証券獲中信集團連月掃貨 最新增持至24.3%

內地M記推10元「雙牛堡」 門市售罄訂餐系統癱瘓 網民:餓鬼沒吃過漢堡嗎？

中海油：今年淨產量目標最高7.2億桶油當量 全年股息不少於0.7元

【羅仕揚專欄】失業率看不見的悲涼

全日沽空金額增3% 比率升至21% 盈富沽空減9%

香港12月出口、進口連升3月兼多過預期 升幅逾兩年最大

碧瑤綠色：受惠垃圾徵費 獲大型住宅智能廚餘回收機合約

三大指數連升3日創逾一周高 恒指收市升312點 成交1個月最多

日本平均月薪約1.69萬元 刷新歷史紀錄